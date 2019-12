Gioseppo presenta le nuove Sneakers Natural Textures e Digital Touch

Le sneakers sono diventate un vero e proprio punto fermo nelle collezioni di Gioseppo, il frizzante marchio di calzature spagnolo.

Fortemente presenti già da diverse stagioni, le iconiche sneakers si mostrano nella nuova collezione con un design reinventato che le rende ancora più originali e molto attuali, capaci di adattarsi ad ogni situazione di stile senza perdere il loro comfort.

Gioseppo si ispira per questa collezione al continente africano. Predominano i toni neutri senza tempo del bianco, il beige, i nude o i terra, un’influenza diretta della sostenibilità, e si combinano con toni pastello e accenti brillanti propri invece del mondo digitale.

L’animal print è di nuovo uno dei grandi protagonisti della collezione diventando così uno dei suoi tratti distintivi. Stampe selvagge ed esotiche, effetto zebra, leopardo, serpente o coccodrillo presentate da sole o combinate tra loro in toni neutri o pastello. Il tocco etnico è dato invece da una collezione di sneakers dove il print serpente in colori vibranti convive con tessuti rustici. Questa base è completata da retine neutre e lacci in colori vistosi che ricordano le calzature da montagna.

Troviamo infine anche una forte presenza dell’universo digitale nella maglia metallica decorata con microcristalli che si presenta nelle sneakers in toni fumo e multicolore combinati sempre con animal print e accenti fluorescenti.

Un mood forte e magnetico che Gioseppo fa rivivere anche nelle immancabili sneakers della stagione che verrà.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0