Gioseppo, svelata la collezione Kids Primavera/Estate 2020

Preparati a scoprire la nuova collezione di Gioseppo Kids: comoda e 100% alla moda!

Per la nuova stagione il brand spagnolo ha preso ispirazione dall’atmosfera vintage degli anni ’90, senza dimenticare dettagli sportivi per i bambini e particolari sfavillanti per le bambine.

I modelli Magic Summer presentano un design molto semplice ma con dettagli fantasiosi ed eleganti. Qui spiccano le nappe luminose, i glitter, le perle, gli accenti iridescenti e metallizzati.

Psychedelic Safari è invece una capsule collection che riunisce i modelli più audaci e di tendenza: pony leather, animal print, accenti neon e disegni urban dalla grande forza cromatica.

Non dimentichiamo poi Nautical, modelli per tutti i giorni con disegni unisex per bambine e bambini. Qui i tessuti fanno da padrone, i colori sono neutri, i modelli utility e lo stile è marinaro.

Gioseppo Kids segue da anni i principi di qualità, sicurezza e resistenza. Per questa stagione però le innovazioni tecniche del marchio rafforzano ancora di più il forte impegno per il comfort e la durata della calzatura grazie a Gio Memory Effect: suola più morbida, linguette ergonomiche, sandali più flessibili e chiusure in velcro per aiutare il bimbo a migliorare la sua autonomia.

