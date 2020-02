Gioseppo Woman SS20, il Mediteranneo ai vostri piedi

Solare, naturale, autentica: è l’aria che si respira a Puerto de Sóller, è l’anima di Elsa Pataky, è la filosofia di Gioseppo. Dall’alchimia tra la firma, il suo volto e uno scenario d’incanto nasce la nuova campagna Spring-Summer 2020 di Gioseppo Woman.

Il brand e l’attrice ancora insieme, in un legame che non sente il tempo grazie a valori condivisi: il rispetto di chi amiamo e del pianeta in cui viviamo, l’apertura verso l’altro,

la passione che corre nel sangue. Sangue spagnolo. Questa empatia porta eleganza, naturalezza, sensualità ai passi di Elsa, che si muove libera e leggera tra le vie di Maiorca, accarezzata dal vento della costa.

I colori protagonisti della nuova collezione firmata Gioseppo Woman prendono ispirazione dal continente africano: le classiche tonalità neutre sono accostate a toni pastello accesi e brillanti, ottenendo un risultato raffinato, ma allo stesso tempo originale. Total print o come dettaglio, l’animalier torna ad essere presente sia nei sandali più classici che nelle sneakers più ribelli, abbinato anche in questo caso a tessuti moderni propri del mondo digitale.

Nei sandali abbondano gli intrecci in pelli lisce e fibre naturali come la rafia e la iuta, donando ai modelli un tocco etnico e fresco perfetto per la stagione estiva.

La nuova collezione di Gioseppo Woman è stata disegnata per accompagnare ogni donna in tutti i momenti della giornata grazie ad un design all’avanguardia ed originale.

