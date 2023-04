GIRO BOX: un’iniziativa di Intimissimi Uomo dedicata al Giro d’Italia

Intimissimi Uomo e Giro d’Italia hanno rinnovato la loro partnership per il quinto anno consecutivo. In occasione di questo evento, è stata presentata ieri sera, presso lo store di Intimissimi Uomo in Galleria Pattari, l’iniziativa “GIRO BOX”. Questo progetto rafforza ulteriormente il legame tra il Brand e la Corsa Rosa, offrendo un box esclusivo disponibile nei negozi Intimissimi Uomo e online sul sito Intimissimi.

Il box contiene un calzino in edizione limitata Giro d’Italia e un abbonamento mensile alla versione digitale de La Gazzetta dello Sport, in omaggio ad una soglia di spesa.

Ospite d’eccezione all’evento Vincenzo Nibali, vincitore di due edizioni del Giro d’Italia, considerato uno dei maggiori esponenti e leggenda del panorama ciclistico italiano e mondiale, tra i pochissimi ad aver vinto i tre grandi Giri, era presente per accompagnare la storia del ciclismo italiano verso il futuro.

Alla prima edizione del Giro dopo il suo ritiro, ha parlato della Maglia Bianca, icona simbolica delle nuove generazioni, di cui Intimissimi Uomo è jersey sponsor. “Le Maglie del Giro d’Italia sono tutte speciali. Oggi siamo qui a presentare la Maglia Bianca di Intimissimi Uomo che ha un valore speciale nel gruppo in corsa, in quanto rappresenta il miglior giovane. È molto importante che sponsor di livello come Intimissimi Uomo siano presenti sulle Maglie del Giro”.