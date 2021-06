“Giro d’Italia Giovani Under 23”: Suzuki è sponsor ufficale

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 ha scelto Suzuki come Sponsor Ufficiale. Per accompagnare lo staff lungo i percorsi di gara, Suzuki assegnerà una flotta ibrida di dieci vetture, composta da sei SWACE Hybrid e quattro VITARA Hybrid, personalizzate con una grafica che lega il logo Suzuki Hybrid a quelli del Giro.

La Rete Ufficiale Suzuki accoglierà i visitatori al Villaggio Sponsor, allestito nei pressi dei luoghi di partenza e di arrivo delle varie tappe, con i modelli della gamma 100% ibrida La visita al Village darà modo di scoprire non solo i modelli Suzuki, ma anche le attuali promozioni, come i finanziamenti Suzuki Solutions studiati in collaborazione con Agos.

Il Giro d’Italia Giovani Under 23 è un appuntamento chiave per la crescita del il movimento ciclistico italiano. Tra i più grandi sostenitori della manifestazione, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali, Davide Cassani, che promuove la formazione degli eredi dei grandi campioni italiani del ciclismo, come Francesco Moser e Marco Pantani, entrambi presenti nell’albo d’oro della gara.

In questa sua 44a edizione, in programma dal 3 al 12 giugno prossimi, il Giro d’Italia Giovani Under 23 vedrà al via 176 atleti schierati da 35 squadre in rappresentanza di 14 Paesi. I giovani atleti si sfideranno in dieci tappe tecniche, che attraverseranno cinque regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Il percorso si snoderà per un totale di oltre 1300 km e porterà i concorrenti ad affrontare anche celebri salite impegnative.