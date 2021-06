Giulia Salemi: una vera Primadonna si riconosce dallo stile

Primadonna Collection, il brand di calzature che ha fatto del fashion accessibile ma di qualità la sua filosofia, ha scelto una testimonial d’eccezione capace di rappresentare in una sola donna la grinta, il glamour e il carattere che contraddistinguono da sempre le sue collezioni: Giulia Salemi.

La giovane presentatrice, influencer e imprenditrice italiana di origini persiane è oggi uno dei personaggi più amati del panorama televisivo e social del Belpaese. Il suo stile fresco, ma allo stesso tempo sensuale, rappresenta perfettamente lo spirito del brand pugliese. Giulia è fonte di ispirazione per milioni di italiane, soprattutto grazie al suo impegno quotidiano nella promozione dei concetti di girl power e body positivity – ed è da sempre attenta alle cause sociali.

Giulia ricoprirà il ruolo di testimonial di Primadonna Collection per le prossime due stagioni, Autunno/Inverno 2021 e Primavera/Estate 2022, dando il via ad una importante collaborazione: “Ho sposato il mondo Primadonna – commenta Giulia – perché la sua chiave vincente è il mix perfetto tra eleganza, stile e comodità. scarpe bellissime e super cool ma accessibili a tutti. Anche io passo dal tacco 12 all’anfibio, eccomi qui… sono la vostra Primadonna.”

“La passione, la determinazione e l’attenzione allo stile di Giulia Salemi sono motivo d’ispirazione ogni giorno per tante donne e ragazze italiane, e proprio per questo Giulia impersona perfettamente la filosofia di Primadonna Collection fatta di entusiasmo, determinazione e volontà. – commenta Valerio Tatarella, Fondatore e CEO di Primadonna Collection – con la sua versatilità e creatività, è la testimonial perfetta per il nostro brand”.

Le collezioni firmate Primadonna Collection e Giulia Salemi saranno protagoniste di una campagna di comunicazione crossmediale, con l’obiettivo di dare massima visibilità al brand.