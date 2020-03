GIVI presenta il top case Trekker II 35

Tra le novità GIVI 2020, da segnalare la valigia in alluminio Trekker II 35 (capienza in litri) utilizzabile da sola come bauletto dallo scooterista con esigenze particolari, grazie al sistema Monokey. Il mototurista e il possessore di naked invece può utilizzarla anche in coppia come laterali compatte e sinuose. Fino al mototurista che può partire con un bel tris di valigie dal prezzo davvero competitivo.

Più che un’evoluzione della classica e diffusa Trekker, questa quindi è un progetto completamente nuovo che rinnova la gamma con argomenti interessanti tra cui il prezzo inaspettato e un look davvero attraente.In piu’ i materiali sono di ottima qualità e la valigia è totalmente Made in Italy.

L’elemento coperchio, dalla forma stondata e leggermente bombata, è completato da una cover in alluminio anodizzato: una sorta di “paravaligia” disponibile in alluminio anodizzato Natural (TKR35N) oppure Black (TRK35B). Qualità costruttiva e dei materiali all’altezza del brand: per esempio la serratura di serie è la robusta “Security Lock”.

