Gli Autogol fanno impazzire il pubblico dell’Aquafan con Coca-Cola

Il 13 luglio è stata una giornata indimenticabile per gli appassionati di calcio e non solo, che si sono riuniti presso l’Aquafan di Riccione per una giornata di divertimento senza precedenti. Sul palco della Piscina Onde, il trio più amato dagli appassionati di calcio, Gli Autogol, ha regalato un’esperienza indimenticabile a tutti i presenti.

Durante l’evento, il pubblico è stato coinvolto in una serie di attività che includevano parodie, quiz, imitazioni, balli di gruppo e sketch comici. L’energia contagiosa del trio ha reso l’atmosfera ancora più vivace, e insieme al talentuoso dj Benzy, Gli Autogol hanno fatto divertire davvero tutti.

Al termine della giornata, il pubblico ha avuto l’opportunità di incontrare personalmente Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, i membri del trio. C’è stato tempo per scambiare qualche parola e scattare dei selfie insieme ai loro idoli. Era la prima volta che il trio si esibiva all’Aquafan, e la loro performance ha sicuramente lasciato il segno.

Il trio degli Autogol ha avuto un percorso artistico che è iniziato nel 2008. Da conduttori radiofonici e fenomeni del web, hanno conquistato il grande pubblico grazie alla conduzione di programmi radiofonici e televisivi sulla Rai. Oggi, sono tra i video creator e gli influencer più seguiti d’Italia. Conducono il popolare programma “L’invasione degli Autogol” su Rai Radio2 e il programma “I’m Tim Summer Hits” su Rai 2, che va in onda ogni domenica durante l’estate. Inoltre, hanno co-condotto il “PrimaFestival” di Sanremo nel 2023, confermando così la loro crescente popolarità e il loro successo nel mondo dello spettacolo.

Durante l’evento all’Aquafan, Gli Autogol non si sono limitati a intrattenere il pubblico con le loro abilità comiche, ma hanno anche mostrato il loro talento musicale. Hanno cantato e ballato alcuni dei loro grandi successi, tra cui il famoso singolo “Baila como el Papu”, che ha scatenato l’entusiasmo di tutti i presenti.

L’Aquafan di Riccione continua a offrire eventi emozionanti e coinvolgenti per i suoi visitatori. Il prossimo appuntamento è per il 18 luglio, quando la rassegna Maxibon Music Wave presenterà CLARA, una delle nuove protagoniste della serie tv: “Mare Fuori”.