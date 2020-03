Gli OneRepublic tornano con il nuovo singolo “Didn’t I”

I ONEREPUBLIC, tra i più prolifici hitmaker in circolazione, hanno pubblicato venerdì il loro nuovo singolo “DIDN’T I”, inedito che farà parte del nuovo album “HUMAN”, disponibile in tutto il mondo dall’8 maggio.

“DIDN’T I”, già Top50 nelle radio italiane, è stato scritto da Ryan Tedder, Brent Kutzle, Zach Skelton, James Abrahart e Kygo. Ryan Tedder e Brent Kutzle lo hanno prodotto e John Nathaniel lo ha coprodotto.

Il singolo è accompagnato da un video visibile qui che è stato diretto da Christian Lamb, già al lavoro con la band per i video “RESCUE ME” e “WANTED.”

Il nuovo album “HUMAN”, scritto in buona parte in Italia (come ha raccontato Ryan Tedder sui suoi social), conterrà oltre a “DIDN’T I” anche i brani “Rescue Me” (già Platino in Italia), “Somebody To Love”e “Wanted.”

I OneRepublic hanno annunciato il nuovo tour in tutto il mondo che toccherà anche l’Italia con 2 date (per informazioni www.livenation.it):

29 ottobre Padova (Kioene Arena)

30 ottobre Milano (Lorenzini District)

