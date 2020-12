GO CARPISA e Helbiz: una partnership…green!

Come annunciato in occasione dell’apertura del megastore store Carpisa e Go Carpisa di Milano Piazza Cordusio lo scorso ottobre, Go Carpisa, storico brand di valigeria ed accessori e Helbiz, società americana che ha portato per prima la micro-mobilità in sharing in Italia, fondata dall’imprenditore italiano Salvatore Palella, hanno unito le proprie forze per supportare e promuovere la mobilità green.

L’importanza del trasporto tramite energia pulita, alternativa intelligente ed ecosostenibile al congestionamento urbano sta infatti diventando una priorità per molte città e per i loro abitanti. Helbiz e Go Carpisa, guidati dalla stessa volontà di innovazione e di cambiamento, hanno quindi deciso di unire le forze per sviluppare un progetto a sostegno della micro-mobilità urbana. Il primo step di questa collaborazione prenderà il via proprio in occasione del Natale 2020: Urban. Smart. Christmas. In tutti i 400 store Carpisa e Go Carpisa d’Italia e sul sito Carpisa, da oggi, 15 dicembre, sarà infatti possibile noleggiare a lungo termine un monopattino elettrico Helbiz (16 rate da 49, 95 al mese). Ogni punto vendita è dotato di un totem su cui è posizionato un QR Code che attiverà il collegamento tramite cui sarà possibile sottoscrivere il Long Rent Contract. Il monopattino elettrico, SEGWAY G20L, verrà poi spedito presso il negozio in cui è stato sottoscritto il contratto, o nel caso in cui la sottoscrizione venisse fatta online, presso il negozio Carpisa indicato dal cliente in fase di attivazione.

E le sorprese non finiscono qui: nel caso in cui la sottoscrizione del noleggio Long Rent venisse fatta presso uno degli store Carpisa, al cliente verrà omaggiato un Welcome Kit composto da: uno zaino – compatto e funzionale, ideale per gli spostamenti urbani – un voucher Helbiz Unlimited cioè un mese di corse illimitate (valido in tutto il mondo) e un voucher casco per il ritiro dell’elmetto.

Questo progetto proseguirà il suo viaggio anche in primavera, quando verrà lanciata una capsule collection di accessori componibili dedicata alla micro-mobilità, firmata Go Carpisa e Helbiz e realizzata con materiali green.

“Da sempre la nostra mission è quella di individuare nuove necessità di spostamento nelle città moderne e offrire soluzioni innovative e sostenibili in grado di soddisfarle. Siamo stati tra i primi a capire il valore della mobilità integrata, offrendo ai cittadini diversi mezzi per ogni loro esigenza, e oggi proponiamo un’offerta completamente nuova – ha commentato Salvatore Palella, CEO di Helbiz – Il noleggio a lungo termine dei nostri monopattini elettrici, infatti, è una modalità di utilizzo totalmente innovativa, che siamo entusiasti di aver sviluppato e portato per primi nelle strade italiane insieme a Carpisa.”

“Questa è una partnership per noi molto importante perché i prodotti Carpisa e Go Carpisa, da sempre legati al tema della mobilità urbana, sono nati per garantire comodità ed agilità nei movimenti ed evolvono con le necessità del consumatore. Le nostre città, nate in tempi antichi, stanno cambiando così come le nostre abitudini e i nostri modi di spostarci. Carpisa è pronta per accogliere e adattarsi ai nuovi cambiamenti e stili di vita e questa partnership, che incentiva la mobilità sostenibile, è il primo step di questa trasformazione – ha aggiunto Gianluigi Cimmino, CEO di Pianoforte Holding

Per promuovere l’iniziativa, Go Carpisa ed Helbiz, hanno organizzato una campagna di influencer marketing a cui hanno partecipato numerosi talent tra cui: Francesco Facchinetti, Nicole Mazzocato, Melissa Satta e Luca Vezil.