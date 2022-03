“Go Green With Razer”: il brand celebra la salvaguardia di un milione di alberi

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, celebra la salvaguardia di un milione di alberi, traguardo che era stato prefissato nell’ambito della campagna lanciata in collaborazione con l’organizzazione no-profit ambientale, Conservation International. Per l’occasione, Razer presenta, inoltre, l’attesissima felpa “Sneki Snek” e annuncia il nuovo e ancora più ambizioso obiettivo di salvare dieci milioni di alberi.

La partnership tra Razer e Conservation International fa parte del piano decennale di sostenibilità “Go Green With Razer” dell’azienda, che mira a preservare la natura e proteggere l’ambiente. Insieme alla community di Razer, le organizzazioni hanno aiutato a preservare circa 4.000 acri di foresta, una superficie pari a 3.000 campi da calcio. La campagna fa leva sul fandom della mascotte della sostenibilità di Razer, Sneki Snek, per chiamare a raccolta la community a supporto del proprio impegno volto a salvare gli alberi. Quello che all’inizio era solo uno schizzo di uno dei designer di Razer, da allora ha generato innumerevoli meme, è stato preso come modello per moltissimi tatuaggi e ha anche una pagina dedicata creata dalla community. Per ogni prodotto Sneki Snek venduto, Razer ha donato una parte dei proventi per sostenere l’opera di Conservation International volta a proteggere le foreste a livello globale.

Il brand ha ora spostato l’attenzione su un obiettivo ancora più impegnativo e continuerà a collaborare con Conservation International per realizzarlo. L’azienda non intende interrompere nemmeno la tradizione di celebrare il raggiungimento dei traguardi con un merchandise esclusivo Sneki Snek, quindi per ogni 250.000 alberi salvati, il Marchio rilascerà un nuovo articolo e donerà parte dei proventi per aiutare Conservation International a proteggere le foreste. L’impatto ambientale di questo nuovo obiettivo comporta la preservazione di quasi 40.000 acri di foresta e delle specie in pericolo che dipendono da questo ecosistema.

Nell’ambito delle iniziative “Green Community” di “Go Green With Razer”, l’azienda non solo cerca di sensibilizzare la propria comunità offrendole l’opportunità di fare la differenza e contribuire alle sue cause “green”, ma anche rendendola più consapevole e informata. L’anno scorso Razer ha rilasciato una nuova serie di cartoni animati Sneki Snek per mostrare le sfide ambientali che minacciano il nostro pianeta e cosa è possibile fare per contrastarle.