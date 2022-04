Goboony: tre itinerari suggestivi per gli amanti della “Van Life”

Goboony è la piattaforma di camper sharing innovativa e all’avanguardia che mette in contatto proprietari di camper locali e viaggiatori alla ricerca di un’esperienza unica. Grazie anche alla popolarità della nuova tendenza di viaggio Van Life, Goboony, la piattaforma numero uno in Europa, ha registrato una notevole crescita di prenotazioni, in particolare durante le estati 2020 (150%) e 2021 (+192%) in quanto le restrizioni di viaggio hanno spinto più persone a voler sperimentare il camper, poiché ritenuto più sicuro e comodo.

Per celebrare l’arrivo della bella stagione – e ci si augura di una ritrovata normalità – Goboony propone agli amanti della Van Life, tre suggestivi itinerari di viaggio per trascorrere uno o più weekend diù tranquillità in posti meravigliosi. Tre paesaggi diversi per accontentare tutti i “gusti”: la bellezza del lago di Garda e delle colline della Valpolicella, l’energia della Riviera Romagnola e le imponenti Dolomiti con l’incantevole lago di Braies.

Luogo ideale per gli amanti della natura, dello sport o dell’arte, il lago di Garda è un concentrato di bellezza all’ombra delle Alpi. Godendo di un clima particolarmente mite, la zona è molto frequentata dai turisti durante tutto l’anno; in particolare, camperisti e campeggiatori possono ammirare le bellezze dei luoghi grazie alle tante strutture ben attrezzate e alle aree disponibili. Grazie alla sua posizione favorevole, Lazise è perfetta come base per esplorare l’intero Garda. Un paesaggio incantevole, un grazioso centro storico e un’industria turistica ben sviluppata sono gli ingredienti che la rendono una meta gettonata soprattutto dagli amanti della Van Life. E poi Garda, una delle località turistiche più amate della sponda veneta; una tranquilla cittadina dove poter passeggiare tranquillamente a piedi, o in bicicletta, o dove poter sorseggiare un aperitivo godendosi il tramonto vista lago.

Meta perfetta per ogni tipo di camperista, la riviera romagnola mette tutti d’accordo: amanti del mare, del sole e del divertimento, ma anche appassionati d’arte, natura e gastronomia. Rimini, Riccione e Cattolica sono tra le destinazioni più frequentate di tutta la costa, soprattutto durante il periodo estivo. Rimini, regina delle vacanze sull’Adriatico, vanta ben 15 km di spiagge attrezzate, suddivise fra le sue frazioni. Rimini non è solo mare, ha anche molte attrazioni culturali, come gli scavi archeologici della Domus del Chirurgo, il Museo Civico e il suggestivo centro storico, che custodisce antichi monumenti di epoca romana e rinascimentale. Riccione è la cittadina più mondana e frizzante della Riviera. Grazie alle tante le piste ciclabili che attraversano la città, è possibile muoversi e spostarsi agilmente in sella ad una bici. E’ la destinazione preferita dai giovani, grazie ai tanti rinomati locali e lidi che animano le serate.

Nel cuore del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, si trova il lago di Braies, un piccolo gioiello color smeraldo incastonato nelle Alpi. Qui la natura, unica vera protagonista, è in grado di regalare momenti di vero stupore. Un luogo perfetto per i camperisti appassionati di nordic walking o di mountain bike, ma anche per chi vuole godersi la natura lontano dalla frenesia e dallo stress quotidiano, con tranquille passeggiate intorno al lago o un rilassante pic-nic sulla riva. Durante la bella stagione, e se il tempo lo permette, è possibile godere dell’incanto del lago anche a bordo di pittoresche barche a remi. Sebbene sia meraviglioso in ogni stagione, il periodo ideale per vivere questo spettacolo naturale senza tempo è la primavera. In estate è una meta molto frequentata e, in alcuni momenti, anche piuttosto affollata, e in inverno è una destinazione per intenditori della montagna, poiché il lago si ghiaccia e la natura intorno si copre di un soffice manto di neve.