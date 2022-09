“Going Circular”: la nuova docu-serie Hyundai e Warner Bros. Discovery

La nuova produzione, che fa seguito alla prima docu-serie A Better Way, racconta come la partnership tra Hyundai e Healthy Seas sostenga l’economia circolare esplorando da vicino i temi “pulire, proteggere e riciclare” sullo sfondo di diverse località europee come Grecia, Slovenia e Germania. La serie è composta da tre episodi autoconclusivi, il primo dei quali è disponibile da ieri – 8 settembre – sulla pagina dedicata del sito Hyundai. Ogni episodio è presentato da un conduttore diverso, che intervista figure di spicco che condividono la visione di Hyundai di un futuro sostenibile e che accompagna gli spettatori alla scoperta degli argomenti trattati. I tre episodi saranno successivamente montati in un lungo documentario che andrà in onda a ottobre.

In linea con la sua visione “Progress for Humanity”, Hyundai ha annunciato la sua partnership con Healthy Seas nell’aprile del 2021 come una delle attività per raggiungere il suo obiettivo globale CSV (Creating Shared Value) di promuovere un futuro più sostenibile. Partendo dall’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni di mobilità innovative e dall’esperienza di Healthy Seas nella protezione degli ecosistemi marini, i due partner hanno definito una visione condivisa per dare forma a comunità sostenibili e sostenere l’economia circolare.

“Dopo il successo della nostra prima serie di documentari, A Better Way, lo scorso anno, siamo felici di unire nuovamente le forze con Warner Bros. Discovery per far conoscere a un ampio pubblico il nostro percorso verso un mondo più sostenibile. Mostrando come stiamo sostenendo l’economia circolare, possiamo continuare a essere una fonte di cambiamento positivo e rivoluzionario in tutta Europa e nel resto del mondo.” – ha detto Michael Cole Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

“Non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio con Hyundai, in una collaborazione di lungo termine e basata sulla fiducia, con l’obiettivo di offrire contenuti di valore che informino ed educhino il pubblico sul tema dell’economia circolare. Combinando la nostra esperienza creativa e un’impareggiabile scala globale, possiamo davvero entrare in contatto con gli spettatori e aiutare Hyundai a sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità.” – le parole di Mike Rich Head of Marketing Solutions di Warner Bros. Discovery.