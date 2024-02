Golf GTI MT Ultimate: la serie limitata di addio al cambio manuale

Via alla vendita della Golf GTI MT Ultimate, la serie limitata finale equipaggiata con cambio manuale dell’icona sportiva Volkswagen. 110 esemplari riservati al mercato italiano, come i 110 CV della Golf GTI originale, per omaggiare l’addio ai tre pedali della Golf GTI. La GTI MT Ultimate celebra il puro piacere di guida con colori carrozzeria dedicati che richiamano l’estetica delle prime generazioni di Golf GTI e con dotazioni ed elementi specifici che ne sottolineano la natura di serie limitata. Il prezzo di listino dei 110 esemplari di Golf GTI MT Ultimate è di 52.950 Euro, mentre la loro consegna è prevista nel corso della primavera. Con la serie limitata Golf MT Ultimate si chiude l’ordinabilità dell’attuale gamma Golf, ora disponibile solo da stock. La prevendita della nuova Golf, rinnovata per i suoi 50 anni nell’estetica e nelle tecnologie, inizierà nelle prossime settimane.

Una serie limitata di 110 esemplari riservata al mercato italiano per dire addio al cambio manuale sulla Golf GTI. Un richiamo ai 110 CV della Golf GTI prima serie e un tributo a una storia unica, quella della sportiva compatta che ha inventato la categoria e dei tantissimi Clienti che in quasi 50 anni la hanno guidata e amata. La Golf GTI MT Ultimate è il regalo d’addio di Volkswagen Italia al cambio manuale sulla Golf GTI, che con l’arrivo della nuova Golf sarà proposta solo con cambio automatico doppia frizione DSG di serie. Un saluto che quindi vuole anche essere una celebrazione.

Un ritorno alle origini dell’estetica GTI, impreziosita dalle calotte dei retrovisori e dalle strisce a contrasto che percorrono la parte bassa della fiancata. Infine, due tocchi unici e distintivi: il logo GTI MT Ultimate sul montante porta anteriore e la targhetta commemorativa sulla plancia, visibile dal cristallo laterale destro, che certificano l’appartenenza dell’esemplare alla serie limitata solo italiana di 110 pezzi.