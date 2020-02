Goodyear fornitore ufficiale della serie Pure ETCR, nuovo campionato di turismo elettrico

Goodyear è stata scelta come fornitore ufficiale di pneumatici e partner fondatore della prima serie multimarca dedicata alle vetture turismo completamente elettriche, la Pure ETCR. Goodyear sta sviluppando un pneumatico specifico per la serie Pure ETCR, che conterrà un insieme di tecnologie ispirate ai più recenti pneumatici per veicoli elettrici di Goodyear e alla nuova gamma Eagle F1 SuperSport ad altissime prestazioni. Le specifiche definitive del pneumatico saranno presentate in primavera, prima della gara inaugurale della Serie Pure ETCR che si terrà il 9 luglio nello storico circuito di Goodwood, nella città di Chichester, nel Regno Unito.

Verrà utilizzata una struttura già collaudata nel motorsport, ma dotata di un disegno battistrada che consente ai piloti Pure ETCR di utilizzare gli stessi pneumatici in condizioni di asciutto e bagnato, riducendo il numero di pneumatici da portare ad ogni evento, in linea con la missione di Goodyear e Pure ETCR: lavorare insieme per trovare soluzioni sostenibili per il futuro della mobilità e degli sport motoristici.

Mike Rytokoski, Vicepresidente e Direttore Marketing di Goodyear Europa, ha dichiarato: “Goodyear è leader nello sviluppo di pneumatici per veicoli elettrici: in Europa, metà dei nostri pneumatici per il primo equipaggiamento sono sviluppati per i veicoli elettrici e ibridi. Oggi portiamo la nostra grande esperienza anche nell’ETCR. I veicoli elettrici stradali ad alte prestazioni hanno esigenze molto diverse rispetto ai veicoli equivalenti alimentati a benzina o diesel. Sono più pesanti e hanno una maggiore coppia, disponibile immediatamente. Goodyear ha sviluppato pneumatici in grado di far fronte a questo sprigionamento istantaneo di potenza, che offrono un’elevata aderenza e trazione, insieme a una bassa resistenza al rotolamento, per aumentare l’autonomia e l’efficienza. La nostra partnership con Pure ETCR è molto più di una semplice fornitura di pneumatici racing. Insieme, useremo le competizioni per sviluppare una tecnologia in grado di entusiasmare la prossima generazione di piloti”.

La serie Pure ETCR sarà promossa da Eurosport Events, la stessa organizzazione che promuove il WTCR – il Campionato del Mondo FIA per Vetture Turismo – alla quale Goodyear fornirà i pneumatici anche nel 2020 e che si caratterizza per la presenza di vetture di serie ad alte prestazioni in rappresentanza di numerosi costruttori.

Il format radicale delle gare ETCR, che si basa su una serie di manche brevi, ricche di azione e combattute ruota a ruota per arrivare al Gran Finale, richiede pneumatici che possano offrire prestazioni istantanee. L’obiettivo di Goodyear sarà garantire che i pneumatici abbiano tempi di riscaldamento rapidi e una consistenza di prestazioni per tutta la durata dell’evento. Ciò significa che i piloti potranno andare a tavoletta fin dall’inizio della gara, senza la necessità di costose attrezzature per il riscaldamento dei pneumatici, come si vede in altri campionati.

François Ribeiro, Capo di Eurosport Events, il promotore della Serie Pure ETCR, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di accogliere Goodyear nel campionato Pure ETCR come partner fondatore della serie. Goodyear ha un heritage unico nell’ambito delle corse, tutto incentrato sulle prestazioni e l’innovazione: un partner perfetto per la nostra nuova serie regina delle corse con auto elettriche. Quest’iniziativa è il perfetto completamento della nostra partnership con Goodyear nel WTCR e ci aspettiamo un grande successo. Grazie al disegno del pneumatico specifico, per alte prestazioni e adatto a tutte le condizioni atmosferiche, è necessario produrre un numero inferiore di pneumatici per la serie Pure ETCR, il che è perfettamente in linea con i nostri impegni di sostenibilità. Non abbiamo alcun dubbio che Goodyear sarà un partner di altissimo livello sul fronte tecnico e del marketing per la serie Pure ETCR, un’ottima piattaforma per attivare Goodyear #backtoracing”.

Il ritorno di Goodyear al motorsport

Dall’annuncio del ritorno alle gare automobilistiche internazionali, l’estate scorsa, Goodyear ha conquistato una vittoria nel Campionato del Mondo FIA Endurance LMP2 con la Jota Sport e il team Jackie Chan DC Racing guida la corsa al titolo. Il ritorno di Goodyear è coinciso anche con la sua nomina a fornitore ufficiale di pneumatici per la FIA World Touring Car Cup, con il ritorno alle gare automobilistiche nel campionato tedesco e britannico (come fornitore unico di pneumatici per Campionato Turismo Britannico – BTCC) e la fornitura di pneumatici ai principali team della European Le Mans Series.

