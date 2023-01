Goodyear: il pneumatico 100% sostenibile è sempre più vicino

Goodyear Tire & Rubber Company è orgogliosa di presentare il primo pneumatico concept realizzato al 90% con materiali a minor impatto ambientale. Il nuovo pneumatico dimostrativo ha superato i test del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ed è approvato per utilizzo stradale.

Il pneumatico concept di Goodyear ha mostrato una minore resistenza al rotolamento rispetto ad pneumatico tradizionale, realizzato con materiali classici. Grazie a questi risultati, il nuovo pneumatico concept di Goodyear ha il potenziale per offrire un maggiore risparmio di carburante e una riduzione delle emissioni.

Il pneumatico concept con il 90% di materiali a basso impatto ambientale arriva appena un anno dopo che Goodyear aveva annunciato la realizzazione di un altro pneumatico concept – che nel 2022 si attestava al 70% di materiali sostenibili. Nel 2023 il Marchio metterà in produzione questo pneumatico, che verrà testato da alcuni fornitori partner dell’azienda americana. Per ricevere maggiori informazioni, è possibile registrarsi su Goodyear.com/SustainableMaterialTire.

L’introduzione sul mercato di un pneumatico con il 90% di materiali a minor impatto ambientale è uno step importante per lo sviluppo della mobilità del futuro – e Goodyear sta studiando il processo di approvvigionamento di questi materiali per produrre il pneumatico su vasta scala.

“Il percorso di sostenibilità di Goodyear continua”, ha dichiarato Chris Helsel, Senior Vice President, Global Operations e Chief Technology Officer di Goodyear. “Il nostro obiettivo è introdurre il primo pneumatico 100% sostenibile entro il 2030. L’anno scorso è stato un anno cruciale per lo sviluppo di questo progetto. Abbiamo studiato nuove tecnologie, identificato nuove partnership per accelerare il processo non solo di realizzare un pneumatico con il 90% di materiali a basso impatto ambientale, ma anche di produrre in serie limitata un pneumatico realizzato con il 70% di materiali sostenibili. Il nostro team di Ricerca e Sviluppo continua a sviluppare progetti innovativi per costruire un futuro migliore”.