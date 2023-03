Google One lancia nuove funzionalità: VPN inclusa in tutti i piani e monitoraggio dark web

Google ha annunciato nuove implementazioni per i suoi piani di Google One, inclusa una maggiore quantità di spazio di archiviazione per il backup sicuro di file, foto e video. Per fornire ulteriori livelli di sicurezza e protezione dell’attività online, la VPN di Google One sarà ora disponibile per tutti i piani in 22 paesi. Inoltre, Google introdurrà il “Report del dark web” per il monitoraggio delle informazioni personali e per rimanere più sicuri online.

Google One offre ora accesso VPN a tutti i piani, fornendo maggiore protezione per l’attività online degli utenti su qualsiasi browser o app utilizzata. La VPN maschera l’indirizzo IP dell’utente, impedendo a hacker o operatori di rete di tracciare la loro attività o posizione. Inoltre, la protezione del traffico di rete degli utenti viene garantita attraverso diverse misure che ne preservano l’anonimato.

Da oggi, il servizio VPN di Google One sarà disponibile in 22 Paesi su dispositivi Android, iOS, Windows e Mac, per tutti i membri di Google One, compresi i piani base a partire da 1,99 dollari al mese. Gli utenti possono anche condividere la VPN con un massimo di cinque persone, estendendo la protezione ai loro familiari.

Inoltre, Google One presenta il “Report del dark web“, un servizio che monitora le informazioni personali dell’utente nel dark web alla ricerca di potenziali violazioni dei dati. Il Report del dark web scansiona il web per informazioni personali come nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e codice fiscale. Se le informazioni dell’utente vengono trovate nel dark web, il servizio invia un avviso e fornisce suggerimenti su come proteggere tali informazioni. Il Report del dark web è gestito in base alle norme sulla privacy di Google e gli utenti possono interrompere il monitoraggio o eliminare qualsiasi informazione dal proprio profilo in qualsiasi momento.