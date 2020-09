GoPro Hero9 Black: riprese 5K e tanta autonomia

L’action camera più famosa al mondo arriva alla sua nona generazione con la promessa di migliorarsi in tutto. Gopro ha infatti annunciato il lancio della Hero9 Black. Grazie a un nuovo sensore, la fotocamera offre video5K, foto da 20 megapixel, stabilizzazione video HyperSmooth 3.0 di nuova generazione con allineamento con l’orizzonte integrato nella fotocamera, un nuovo display frontale, un display posteriore più ampio (da 1,95 a 2,27″) e il 30% in più di durata della batteria. In arrivo anche l’accessorio Mod per obiettivo Max, con stabilizzazione video HyperSmooth Maxe foto e video ultra-grandangolari grazie a SuperView Max.

Grazie a questo accessorio, HERO9 Black offre la stabilizzazione video HyperSmooth Max e SuperViewMax, che permette di acquisire immagini ultragrandangolari a bassa distorsione fino a una risoluzione massima di 2,7K60. Inoltre, il Mod per obiettivo Max è in grado di attivare il blocco dell’orizzonte anche quando la fotocamera ruota a 360° gradi. Questa funzionalità permette a chi produce contenuti per i social media, ai professionisti di cinema e TV e, ovviamente, a chi ama l’avventura, di sbizzarrire la loro versatilità e la loro creatività. Oltre a questo arrivano altre migliorie software: HindSight permette di iniziare ad acquisire ancora prima di premere il tasto di scatto. La camera, una volta accesa, inizia a fare buffer e tiene in memoria gli ultimi 30 secondi che possono così essere recuperati.

HERO9 Black è in vendita da oggi a livello internazionale su GoPro.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il prezzo retail suggerito dal produttore (MSRP) per la fotocamera è di 479,99€, oppure 379,98€ su Gopro.com con l’acquisto di un abbonamento annuale a GoPro. Gli attuali abbonati a GoPro avranno diritto ad acquistare il dispositivo al prezzo di 379,98€ su GoPro.com