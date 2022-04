GoPro presenta la HERO10 Black Creator Edition, uno speciale kit che sfrutta le potenzialità della fotocamera di punta del brand, la HERO10 Black, come la stabilizzazione HyperSmooth 4.0 e i video fino a 5.3K, unendo tutto questo con Volta, la nuova impugnatura e centro di ricarica che equipaggia una batteria dalla potenza sufficiente per alimentare la videocamera per una giornata intera. “Usare la HERO10 Black Creator Edition è come avere Hollywood a portata di mano. È la configurazione perfetta per registrare video vlog, riprese cinematografiche e live streaming di qualità professionale”, ha commentato Nicholas Woodman, CEO e fondatore di GoPro. “Le batterie e l’equipaggiamento extra saranno solo un lontano ricordo: tutto il necessario ora sarà solo la Creator Edition, con cui si possono realizzare magie cinematografiche, tutto il giorno.” La Creator Edition unisce quattro prodotti GoPro in un potente pacchetto:

Hero10 Black : la regina delle action cam, con stabilizzazione video HyperSmooth 4.0, video fino a 5.3K, Slo-Mo fino a 8x, TimeWarp 3.0, foto da 23MP e altro ancora.

: la regina delle action cam, con stabilizzazione video HyperSmooth 4.0, video fino a 5.3K, Slo-Mo fino a 8x, TimeWarp 3.0, foto da 23MP e altro ancora. Volta, impugnatura, treppiede e centro di ricarica: accessorio versatile e dalle molteplici funzioni, dotato di pulsanti integrati per controllare la fotocamera con una sola mano, e batteria per alimentare 4 ore di registrazione in 4K/30fps. Volta può anche essere scollegato e utilizzato come telecomando wireless, attivabile da una distanza massima di 30 metri.

impugnatura, treppiede e centro di ricarica: accessorio versatile e dalle molteplici funzioni, dotato di pulsanti integrati per controllare la fotocamera con una sola mano, e batteria per alimentare 4 ore di registrazione in 4K/30fps. Volta può anche essere scollegato e utilizzato come telecomando wireless, attivabile da una distanza massima di 30 metri. Unità multimediale opzionale: microfono direzionale integrato per prestazioni audio migliorate, due supporti cold-shoe e porte per microfono da 3,5 mm e uscita HDMI.

microfono direzionale integrato per prestazioni audio migliorate, due supporti cold-shoe e porte per microfono da 3,5 mm e uscita HDMI. Mod per luci: potente illuminazione a LED con quattro livelli di luminosità fino a 200 lumen.

La nuova action cam è disponibile in Italia al prezzo di 618,96€ per chi ha già un abbonamento GoPro, e a 824,95€ per chi lo acquista senza iscrizione al servizio. Al momento del lancio, chi sottoscrive per la prima volta l’abbonamento a GoPro potrà beneficiare di una speciale promozione e acquistare la Creator Edition al prezzo totale di 568,95€

Volta è compatibile anche con la HERO9 Black e consente di caricare qualsiasi dispositivo compatibile con porte USB-C, comprese le fotocamere GoPro MAX e le fotocamere GoPro meno recenti. E’ disponibile in Italia a 90,99€ per chi ha già un abbonamento GoPro e a 129,99€ per chi lo acquista senza iscrizione al servizio.