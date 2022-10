Gotham Knights: disponibile il nuovo action open world

E’ arrivato Gotham Knights. Il nuovo action RPG open world in terza persona è ora disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC. Sviluppato da Warner Bros. Games Montréal, Gotham Knights consente di giocare sia in single player sia in modalità cooperativa online* per due giocatori e include i personaggi della Bat-famiglia: Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Una nuova generazione di supereroi DC altamente addestrati che dovranno dimostrarsi all’altezza del ruolo di protettori di una Gotham City sempre più vulnerabile in seguito alla morte di Batman. In una storia originale ambientata nell’universo DC di Batman, i giocatori dovranno risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia della città, cimentandosi in epici scontri con famigerati supercriminali come il crudele e glaciale Mister Freeze, la mente ispiratrice dei crimini Harley Quinn, il colosso mutaforma Clayface e la misteriosa Corte dei Gufi, una società segreta composta dalle famiglie più ricche di Gotham City.

In Gotham Knights i giocatori pattuglieranno le fosche strade di cinque quartieri cittadini in una Gotham City dinamica e interattiva sfruttando una varietà di abilità trasversali e mosse di combattimento eroiche, nonché l’iconica Batcycle. Man mano che Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin avanzeranno nel gioco, le loro abilità individuali si evolveranno, così come il loro arsenale si arricchirà di gadget ed equipaggiamento. Ciascun membro della famiglia Batman può sbloccare take-down e abilità speciali cooperative, come la possibilità di curare o potenziare i compagni di squadra. I giocatori potranno porre fine al crimine e dedicarsi all’esplorazione del mondo di gioco nella modalità cooperativa online indipendente per due giocatori. Chi ospita la sessione manterrà l’esperienza, il bottino e i progressi accumulati nella storia, e si potrà giocare sempre in modalità giocatore singolo o cooperativa, oppure scegliere di far partecipare un amico di tanto in tanto.

Presto arriverà anche la modalità Assalto Eroico, una nuova esperienza cooperativa che supporterà fino a quattro giocatori e sarà disponibile dal 29 novembre 2022 come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Gotham Knights. Questa modalità, indipendente e separata dalla campagna principale, include un ambiente dedicato in stile arena con obiettivi specifici da completare e nemici da sconfiggere in ogni piano, per un totale di 30 piani intrisi di azione.