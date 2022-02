Gr Yaris Rally Cup: al via la seconda edizione del “monomarca” Toyota

Tutto pronto per la nuova edizione della GR YARIS RALLY CUP che quest’anno prevede sei appuntamenti, tutti su fondo asfaltato e caratterizzati da scenari iconici e tracciati impegnativi. La partenza vedrà i team impegnati in terra siciliana sulle strade della celebre Targa Florio, passando per le Langhe piemontesi e successivamente nell’affascinante cornice del Rally di Roma Capitale, per poi risalire lo stivale verso le vallate bresciane del Rally 1000 Miglia, seguito dalla tappa del Rally “Città di Modena”, per chiudersi infine sulle sponde del lago di Como.

Novità importanti anche dal punto di vista tecnico, grazie all’adozione del nuovo cambio sequenziale a cinque rapporti in luogo del tradizionale sistema ad “H“ adottato nella la passata stagione. Un’evoluzione in grado di assicurare ai piloti un maggior feeling di guida e sensazioni più “racing” grazie all’eliminazione dei tempi morti di cambiata. Questo significa maggiore reattività, maggiore competitività e affidabilità.

Importante montepremi di 250.000€ a disposizione di team e piloti, che conferma l’impegno di Toyota Motor Italia nel mondo degli sport motoristici. A ulteriore conferma di tale impegno, viene introdotto un importante montepremi aggiuntivo per la finale di Coppa Italia, Rally del Lazio, 5 e 6 novembre.

Confermati anche i primi sponsor che affiancheranno Toyota Motor Italia in questa nuova stagione di gare: Kinto, il brand dedicato all’offerta di servizi di mobilità di Toyota, Pirelli leader mondiale nei pneumatici Rally, Omp fornitore ufficiale del Toyota Gazoo Racing nel Wrc.

La presenza di Matteo Bobbi, già ambassador TGR dell’edizione 2021, viene confermata e arricchita dalla presenza di un secondo volto noto al mondo dei motori. Si tratta di Fabio Di Giannantonio, giovane promessa del motociclismo, al debutto quest’anno nella classe regina del MotoGP. I due avranno modo di accompagnare i fan del TGR lungo gli appuntamenti del campionato, interagendo tra loro e raccontando le curiosità, i segreti e le emozioni al volante. Fabio di Giannantonio, infatti, prenderà parte ad una delle gare del Campionato a bordo della vettura ufficiale TGR Italia.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2022

05 – 07 maggio 106a Targa Florio

24 – 25 giugno 16. Rally di Alba

21 – 23 luglio 10. Rally di Roma Capitale

25 – 27 agosto 45. Rally 1000 Miglia

01 – 02 ottobre 42. Rally Città di Modena

21 – 22 ottobre 41. Trofeo AC Como