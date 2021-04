Grace: la nuova collezione 2021 di “La passione”

La grinta incontra lo stile nella nuova collezione Grace di La Passione. Il brand direct-to-consumer lancia quattro nuovi capi disegnati in base alle richieste delle atlete più esigenti. I tessuti Premium e l’alta tecnologia garantiscono grandi risultati in un look raffinato.

La Jersey è una vera combinazione di eleganza e performance. È realizzata abbinando due tessuti two-way stretch composti da un mix perfettamente equilibrato di microfibra e LYCRA per garantire le migliori doti estetiche e funzionali. L’insieme di tutti questi elementi da’ come risultato un prodotto race fit che offre grande traspirabilità e conseguente rapida asciugatura.

Speciali pannelli in tessuto traforato, lungo i fianchi e la schiena, offrono la giusta stabilità e una continua sensazione di freschezza durante la pedalata. La maglia è dotata di una zip garage con un comodo e sicuro sistema di bloccaggio che mantiene la cerniera in posizione. Tre pratiche tasche posteriori e una banda in silicone sulla parte bassa della schiena assicurano il grip sul pantalone. Il capo è completato dal logo “La Passione” sulla manica destra e due loghi riflettenti “Hold the Line”.

Per le giornate più calde, quando la traspirabilità è la parola chiave per affrontare un’uscita in bicicletta, la versione Tank, priva di maniche, mantiene tutte le caratteristiche sopra citate offrendo ancora più leggerezza e libertà di movimento.

Entrambe sono disponibili in tre vibranti colorazioni – mandarin, lime e sky blue – oltre a tre eleganti tonalità – nero, terracotta e burgundy – che detteranno le regole dello stile nel 2021.

I Bib Shorts sono realizzati in Lycra di alta qualità italiana e dotati di fasce senza cuciture realizzate in tessuto accoppiato Sensitive per migliorare il comfort e, allo stesso tempo, garantire una resistenza eccezionale. La struttura centrale di sostegno del pantaloncino è realizzata in uno speciale tessuto traforato per migliorare la ventilazione e stabilizzare perfettamente il capo sul corpo. Sulla gamba un’alta fascia elastica migliora il sostegno muscolare oltre ad essere rifinita con un grip interno in silicone per offrire una tenuta morbida e ultraleggera.

Anche il fondello Elastic Interface è totalmente nuovo, disegnato secondo un accurato studio antropometrico sulla vestibilità del corpo femminile. Sviluppato per ottimizzare il comfort in sella, anche durante le uscite più lunghe, offre una perfetta protezione su tutto il tratto pelvico, mentre le perforazioni sulla superficie permettono di ridurre drasticamente l’umidità.

Per soddisfare tutte le diverse esigenze di comfort e praticità, la collezione si completa con la versione Shorts, senza bretelle, che presenta la stessa qualità e tecnologia del Bib Shorts, compreso il fondello di ultima generazione. In questo modello la costruzione dei fianchi è stata ulteriormente rinnovata per garantire il massimo della compressione muscolare senza costrizioni. Entrambi i prodotti sono acquistabili in due colorazioni, il classico nero ed un elegante blu.