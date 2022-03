“Grande Giove”: ecco la LEGO DeLorean di Ritorno al futuro

La nuova LEGO DeLorean è qui! Come anticipato dai rumors il Gruppo LEGO e Universal Brand Development hanno rivelato la nuovissima riproduzione tre-in-uno di uno dei veicoli cinematografici più iconici di tutti i tempi: la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO.

Il set rende omaggio all’inimitabile auto DeLorean vista nella trilogia d’avventura sui viaggi nel tempo di Universal Pictures e Amblin Entertainment. In grado di riprodurre il celebre veicolo del primo, secondo e terzo film, la Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO comprende il “flusso canalizzatore” (tradotto più fedelmente in condensatore di flusso) luminoso, la scatola di plutonio, l’hoverboard di Marty e le minifigure di Doc Brown e Marty McFly.

“Universal, Amblin Entertainment e i registi di “Ritorno al futuro” sono felicissimi di aver collaborato con il team LEGO nella creazione di questo fantastico set”, ha detto Bob Gale, co-sceneggiatore e co-produttore della saga. “Nel film, Doc Brown ha speso quasi 30 anni e l’intero patrimonio di famiglia per costruire la sua macchina del tempo. Fortunatamente, a differenza sua, sarete in grado di creare questo modello LEGO in molte meno ore e in maniera meno dispendiosa. Unica differenza: non potrete viaggiare nel futuro…per il momento!”

Il set è composto da 1.872 pezzi ed include i pezzi per convertire la vettura nella versione originale, in quella volante del futuro e in quella del vecchio West. Inclusi nel set sono, infatti: le ruote che si piegano per la modalità di volo, l’iconico condensatore di flusso illuminato, le famose date stampate sul cruscotto, porte e cofano ad ala di gabbiano apribili e molti altri dettagli unici, tra cui l’hoverboard di Marty e le targhe intercambiabili. Il set comprende anche una banana e una lattina, per alimentare Mr. Fusion, proprio come si vede alla fine del primo film.

Sven Franic, LEGO Set Designer ha commentato: “Fin dalla sua uscita nel 1985, “Ritorno al futuro” è diventato un film cult, nonché uno dei preferiti di intere generazioni di fan in tutto il mondo – me compreso. Mi sono divertito tantissimo a rivivere i momenti iconici dei tre i film in questa emozionante

e un po’ nostalgica avventura di progettazione. Il divertimento senza tempo dei mattoncini LEGO e l’avventura di “Ritorno al futuro” sono le caratteristiche che abbiamo voluto catturare in questo set. Siamo sicuri che i fan si divertiranno a correre nel tempo in stile LEGO”.

Il nuovo set Macchina del Tempo Ritorno al Futuro LEGO è disponibile dal 1° aprile 2022 nei LEGO Store e sul sito LEGO e dal 1° luglio 2022 nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di €169,99.