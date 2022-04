Ground Truth Perception: una nuova tecnologia Nissan di assistenza alla guida

Nissan ha annunciato la nuova tecnologia di assistenza alla guida Ground Truth Perception in grado di migliorare la sicurezza delle vetture.

Questa nuova tecnologia Nissan integra in tempo reale informazioni provenienti da LIDAR, radar e telecamere di nuova generazione ad alte prestazioni e fornisce una rapida e accurata lettura dell’ambiente circostante, rilevando inoltre con estrema precisione forma e distanza degli oggetti che si incontrano lungo il tragitto.

Un sofisticato algoritmo elabora istantaneamente tutte queste informazioni, le valuta e aziona automaticamente sterzo e freni della vettura per evitare una possibile collisione. Questa tecnologia può anche rilevare il traffico rallentato e gli ostacoli stradali in lontananza ed eseguire le opportune manovre.

Takao Asami, Senior Vice President, Global Research and Development, ha commentato: “Per i clienti è importante sentirsi sicuri a bordo della propria vettura e, guardando al futuro della guida autonoma, crediamo che la tecnologia Ground Truth Perception di Nissan darà un notevole contributo in tal senso.”

Nissan ha collaborato con aziende leader a livello mondiale per la ricerca e lo sviluppo di questa nuova tecnologia. Il LIDAR di nuova generazione, elemento cruciale del Ground Truth Perception, è stato integrato nel sistema Nissan in collaborazione con Luminar (azienda globale di tecnologie automobilistiche). Per mettere a punto sistemi avanzati di prevenzione delle collisioni è fondamentale sviluppare una tecnologia di verifica altamente accurata in ambiente digitale. Per questo, Nissan sta collaborando con Applied Intuition, azienda all’avanguardia in tecnologie di simulazione.

Nell’ambito del piano strategico a lungo termine, Nissan Ambition 2030, Nissan sta sviluppando una tecnologia di controllo del veicolo, basata su tecnologia LIDAR di ultima generazione, finalizzata a prevenire gli incidenti. Questo tipo di tecnologia sarà fondamentale quando la guida autonoma sarà ampiamente diffusa. Nissan prevede di completare lo sviluppo della sua “Ground Truth Perception” entro la metà degli anni 2020, che sarà disponibile su ogni nuovo modello entro l’anno fiscale 2030.