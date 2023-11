Gruppo LEGO: ecco il set Treno Orient Express LEGO Ideas

Il Gruppo LEGO presenta il nuovo set Treno Orient Express LEGO Ideas, una magnifica ricostruzione in mattoncini di uno dei mezzi di trasporto più leggendari e lussuosi del mondo. L’Orient Express, famoso come il “palazzo viaggiante”, ha segnato la storia come il primo treno di lusso internazionale, trasportando migliaia di passeggeri attraverso l’Europa fino a Istanbul dal 1883 al 1977.

Rilasciato per celebrare il 140° anniversario del treno, il nuovo set LEGO composto da 2.540 pezzi trasporta i costruttori nell’età d’oro dei viaggi con alcune caratteristiche straordinarie, tra cui la locomotiva principale, il tender, i vagoni ristorante e i vagoni letto.

Il Treno Orient Express LEGO Ideas è dotato anche di tetti rimovibili, per consentire l’accesso agli interni dettagliati, 8 minifigure tra cui il conduttore, uno chef, il personale e altri passeggeri che raffigurano diverse tipologie di viaggiatori. Lo splendido modello da costruzione contiene anche alcune decorazioni che rappresentano i luoghi visitati dal treno lungo la sua rotta originale.

Il nuovo set è frutto di un’idea presentata da Thomas Lajon, un ragazzo parigino ventisettenne appassionato di LEGO, sulla piattaforma LEGO Ideas dove 10.000 persone hanno votato affinchè diventasse un vero e proprio set LEGO.

Per rendere il lancio del nuovo set ancora più speciale, il 2 dicembre a partire dalle ore 10, presso il LEGO Store Milano San Babila, sarà possibile seguire un entusiasmante live building per vedere l’epico modello prendere vita, mattoncino dopo mattoncino.

Il nuovo set Treno Orient Express LEGO® Ideas sarà disponibile dal 1° dicembre presso i LEGO Store e sul sito LEGO al prezzo di 299.99 €.