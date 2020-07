Gruppo VW e mercato mobilità: Italdesign conferma il ruolo di integratore di tecnologie

Italdesign, parte integrante di Volkswagen Group dal 2010, ha in questi anni arricchito il proprio portfolio di servizi verso l’industria della mobilità in qualità di integratore di tecnologie tra Gruppo Volkswagen e mercato aperto, creando relazioni anche tra grandi OEMs e le start up più innovative.

“Questo ruolo di “facilitatore” tra il Gruppo Volkswagen e l’open market – ha dichiarato Massimo Martinotti, Head of Mobility Solutions di Italdesign – è in realtà qualcosa che ci appartiene da sempre, sia perché a suo modo, Italdesign è stata fondata come una start up ante litteram, sia perché, e la nostra storia lo dimostra, abbiamo da sempre costruito relazioni tra i grandi player dell’industria e nuove realtà innovative”.

Ultimo in ordine di tempo è il ruolo determinante giocato da Italdesign nel supportare una start up torinese, consentendole l’accesso all’utilizzo della piattaforma MEB di Volkswagen e sviluppando, in qualità di Automotive Engineering Provider, selezionato per le specifiche competenze tecniche, la soluzione di un’infrastruttura che si propone di incrementare la modularità e la personalizzazione dei veicoli.

La versatilità è senza dubbio uno dei punti di forza della piattaforma MEB, la cui architettura consente di alloggiare un numero diverso di moduli – ognuno dei quali contiene un certo numero di celle – nello stesso pianale. Questo tipo di standardizzazione permette di produrre batterie in modo assolutamente flessibile.

Il Gruppo Volkswagen ha deciso di mettere la MEB a disposizione di altri costruttori automobilistici, con l’obiettivo di abbattere gli elevati costi destinati allo sviluppo delle auto elettriche. Il concetto che sta alla base di questa scelta è tanto semplice, quanto importante: più saranno le auto prodotte su base MEB, meno costeranno. Utilizzando questa piattaforma il processo produttivo sarà più rapido ed efficiente, i costi saranno contenuti e di conseguenza l’auto elettrica diventerà più conveniente e, quindi, facilmente accessibile.