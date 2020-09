Guida Michelin: A Marianna Vitale il premio “Chef Donna 2020”

Va a Marianna Vitale, chef del RISTORANTE SUD di Quarto (NA), una stella Michelin dal 2012, il premio Chef Donna 2020 assegnato da Michelin nell’ambito della quinta edizione dell’Atelier des Grandes Dames, un network che ha lo scopo di celebrare il talento femminile nell’alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot.

Marianna Vitale è stata selezionata degli ispettori Michelin per la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristorazione di qualità al di fuori dei circuiti turistici della sua regione. Ha creato un locale che rispecchia la sua personalità dove Piatti “classici” del territorio e percorsi di gusto elaborati giornalmente si affiancano a nuove invenzioni. SUD è una tra le realtà più interessanti del panorama gastronomico partenopeo e italiano.

Classe 1980, Marianna Vitale intraprende studi accademici e si laurea con lode nel 2004. Si accorge presto però che la sua vera passione è quella per la cucina, il prodotto e la valorizzazione proprio territorio. A maggio 2009 nasce così SUD, che in soli tre anni conquista la stella Michelin e oggi si aggiudica il Premio Michelin Chef Donna 2020 by Veuve Cliquot. Marianna è una delle 43 chef italiane a capo di ristoranti stellati. In tutto il mondo sono 168.

Il premio speciale Michelin Chef Donna 2020 by Veuve Clicquot si inserisce tra i premi assegnati da Michelin in occasione della presentazione della 65a edizione della Guida Michelin Italia, lo scorso novembre, quale riconoscimento di storie di italiani di successo che contribuiscono all’eccellenza del patrimonio culturale della nostra nazione: il premio MICHELIN Giovane Chef 2020, è stato assegnato a Davide Puleio, L’Alchimia (una stella Michelin), Milano. Il premio MICHELIN Chef Mentor 2020, è stato assegnato a Gennaro Esposito, Torre del Saracino (due stelle Michelin) , Vico Equense (NA). Il premio MICHELIN Servizio di Sala 2020, è stato assegnato a Sara Orlando, Locanda di Orta (una stella Michelin) , Orta San Giulio (NO). Il premio MICHELIN Passion for Wine 2020, è stato assegnato a Rino Billia, Le Petit Restaurant (una stella Michelin) , Cogne (AO).