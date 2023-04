Gutteridge presenta le polo per la stagione SS23

Anche per la Primavera/Estate 2023, Gutteridge rilancia le polo, uno dei suoi capi iconici. Le polo sono perfette per il tempo libero ma anche per occasioni più formali, e si affermano come prodotto versatile adatto a soddisfare le esigenze e lo stile di ogni uomo. Per coloro che preferiscono una linea semplice, il brand propone polo con collo classico o coreano, disponibili in un’ampia gamma di colori. Chi, invece, vuole osare e creare un look più audace, può scegliere una polo fluo in nuove tonalità, mantenendo comunque lo stile raffinato ed esclusivo del brand.

Icona senza tempo di ieri oggi e domani, la Polo classica resta un capo immune al fascino delle nuove tendenze, disponibile in 15 vivaci colorazioni con logo del canottiere ricamato in contrasto con 974 punti.

Per la SS23, Gutteridge, sceglie quindi di rilanciare un capo semplice dalla bellezza intramontabile, in grado di vestire l’uomo contemporaneo e di garantire il massimo del comfort. Per questa stagione sono diversi modelli proposti: la Polo in piquet con costa spigata, classica polo rivisitata e impreziosita con un nuovo ricamo; la Maglia a polo in spugna di puro cotone per una piacevole morbidezza e leggerezza; infine la Maglia a polo con nuance moderne e ricercate.