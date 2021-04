Gutteridge: Stefano De Martino è il nuovo testimonial per la stagione SS21

Gutteridge – storica firma anglo-napoletana di abbigliamento maschile – annuncia una nuova importante collaborazione con Stefano De Martino, che sarà testimonial del marchio per la nuova collezione SS21.

Simbolo di stile e personalità partenopea, Stefano De Martino incarna tutti i valori di eleganza e autenticità che da sempre contraddistinguono Gutteridge. Conduttore televisivo, showman, un uomo contemporaneo dall’anima poliedrica, sempre pronto ad affrontare con grinta la vita in ogni suo aspetto. È il trionfo dello stile napoletano nel mondo.

La nuova campagna racconta l’amore di Stefano e di Gutteridge per la propria terra natia. Chiaro il legame con il #mare, elemento cardine nella vita partenopea, raccontato nella splendida cornice della costiera Amalfitana.

È immediato il rimando alla collezione SS21, sviluppata con la massima cura per rispondere alle diverse esigenze del gentleman moderno. Quest’ultima, infatti, è il frutto della continua e approfondita ricerca stilistica del marchio ed offre soluzioni adatte ad ogni occasione, dal lavoro, al viaggio, fino alle situazioni più eleganti, racchiudendo in sé un affascinante mix di tradizione sartoriale e cura dei particolari.

Una proposta unica caratterizzata da un’ampiezza di gamma straordinaria in termini di materiali, colori, modelli, e vestibilità. Polo, t-shirt e camicie sono curate in ogni minimo dettaglio, così come le maglie, i pullover e i gilet di vari modelli. I pantaloni, bermuda, jeans e costumi firmati Gutteridge sono pratici, versatili, eleganti e dalla vestibilità unica. Combinano sapientemente tradizione sartoriale ed eleganza, gli abiti, le giacche e i blazer: tagli classici dal fascino senza tempo, rivisitati per l’uomo moderno.