Halloween con Pandora e i suoi charm da brivido

Halloween è alle porte e Pandora offre una serie di charms perfetti per celebrare quest’occasione. Non possono mancare zucche, scheletri e personaggi tipici della notte più spaventosa dell’anno. Quest’anno Pandora ha pensato a una collaborazione con Disney e ha creato dei charms a tema Halloween con i personaggi di Nightmare before Christmas e Mickey Mouse.

Disney Nightmare Before Christmas, charm pendente doppio

Celebra Halloween con il charm pendente doppio della collezione Disney Nightmare Before Christmas. Rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925, il disco posteriore sfoggia una luna piena sullo sfondo del cielo notturno, dipinti con smalto trasparente giallo e lavanda scuro applicato a mano. Il disco anteriore, con lavorazione openwork, mostra una versione in 3D del protagonista della storia Disney: Jack Skellington. Il gancio sfoggia decorazioni che ricordano le tele dei ragni, oltre ai loghi Disney e Pandora e all’incisione “What’s this?” Abbina il gioiello ad altri charm ispirati a questa festa per un look divertente e inquietante allo stesso tempo.

Disney, Zucca Mickey Mouse

Decisamente più dolcetto che scherzetto, questo charm Disney Zucca a forma di Mickey Mouse aggiungerà un tocco spaventosamente spiritoso ai tuoi look tutto l’anno. Caratterizzato da smalto trasparente arancio applicato a mano che trasforma il Mickey Mouse Disney in un metallico Jack o’ lantern, questo delizioso charm include la parola “Boo”, scritta con lettere in rilievo, sul retro e si ispira alle zucche che ogni anno a Halloween decorano il mondo Disney.

Charm Bambina scheletro

Ti presentiamo una nuova amica, decisamente originale: la Bambina scheletro. Un charm a tema Halloween decorato da cuori, rifinito a mano e realizzato in Argento Sterling 925. Innamorati di questa graziosa bambina scheletro caratterizzata da testa intagliata sormontata da un fiocco, occhi a forma di cuore e un cuore rovesciato al posto del naso. Il charm, che comprende anche un cuore che collega la parte superiore e inferiore dello scheletro, è più dolce che spaventoso.