Hankook amplia il proprio impegno nel motorsport

Quest’anno, TCR Europe darà il via alla sua sesta stagione e correrà con gli pneumatici Hankook in sette diversi paesi europei. Lo Slovakia Ring ospiterà la prima corsa il 7 maggio. Le scuderie, che presentano auto di Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai e Peugeot, si sfideranno per conquistare la vittoria e i fondamentali punti su circuiti prestigiosi come il Circuito Paul Ricard in Francia, il Nürburgring nella regione dell’Eifel in Germania e Spa-Francorchamps in Belgio. La gara finale della TCR Europe sarà disputata l’8 ottobre al Circuit de Barcelona. Dal 2016, il Trofeo TCR Benelux vede l’inserimento di alcune gare all’interno del Campionato. I punti sono attribuiti a una classifica separata.

Hankook supporta anche la terza stagione di TCR Eastern Europe in qualità di fornitore esclusivo di pneumatici. Il calendario comprende sei giornate in sei diversi paesi europei. La prima si disputerà all’Hungaroring in Ungheria il 16 aprile. Seguiranno le gare al Red Bull Ring in Austria, in Polonia, Croazia e Slovacchia. Brno, in Repubblica Ceca, ospiterà la gara finale del 3 settembre. Josef Krenek, organizzatore di TCR Eastern Europe, ha dichiarato: “Gli pneumatici sono una componente fondamentale nelle gare automobilistiche, perciò l’acquisizione di un partner solido e di successo come Hankook è molto importante. Sia nella ESET V4 Cup, sul circuito endurance, che nella Renault Clio Cup, negli ultimi anni abbiamo avuto un’ottima esperienza con gli pneumatici Hankook. Sarà lo stesso anche in occasione di TCR Eastern Europe”.

Come fornitore unico, il produttore premium di pneumatici supporta TCR Spagna, che quest’anno debutterà sulla scena del motorsport mondiale. Le gare di questo nuovo formato si svolgeranno esclusivamente sui circuiti spagnoli. La prima gara sarà il 10 aprile al Circuito del Jarama. La prima stagione di TCR Spagna volgerà al termine con la quinta e ultima giornata al Circuit de Barcelona-Catalunya il 13 novembre.

Manfred Sandbichler, Direttore motorsport di Hankook in Europa, ha dichiarato: “La classe TCR è famosa per le corse con auto granturismo di massimo livello. Presenta un’ampia gamma di marchi ed è affermata in tutto il mondo. Considerato ciò, l’accresciuto impegno del Marchio nella serie TCR non può che essere la decisione giusta. Il nostro pneumatico Ventus Race ha dato buona prova di sé per anni e non vediamo l’ora di assistere a corse avvincenti su rinomati circuiti internazionali”.