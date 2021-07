Hankook: Bmw sceglie “Ventus S1 evo Z” per X3 M e X4 M

Ultra-Ultra-High-Performance è il nome della categoria di pneumatici introdotta quest’anno da Hankook con il lancio sul mercato del Ventus S1 evo Z, progettata per veicoli ad alte prestazioni particolarmente sportivi. Per la prima volta nella storia del produttore di pneumatici premium, i veicoli della Bmw M GmbH, precisamente i modelli X3 M e X4 M, monteranno questo nuovo pneumatico. Le caratteristiche di Hankook Ventus S1 evo Z esaltano il DNA sportivo dei modelli M, consentendo loro di esprimere una dinamicità, un’agilità e una precisione particolarmente elevate. Con una potenza massima di 510 cv e 650 Nm di coppia sui modelli Competition, entrambi i modelli accelerano da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.

In aggiunta ai consueti test di rilascio del settore, gli pneumatici misti utilizzati nelle misure 255/40 ZR21 nell’asse anteriore e 265/40 ZR21 nell’asse posteriore, sono stati sottoposti ad approfonditi test a massima velocità lungo le leggendarie curve del Nordschleife al Nürburgring. In questo modo è stato verificato che la struttura dello pneumatico è solida e in grado di soddisfare le esigenze dei modelli M in qualsiasi circostanza.

“La nostra azienda è stata fondata 80 anni fa,” ha affermato Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe, “e il fatto che il nostro ultimo prodotto sia stato in grado di conquistare la Bmw M GmbH è un grande regalo, perché si tratta di un cliente particolarmente prestigioso nel segmento dei produttori di auto sportive.”

Per questo segmento di veicoli altamente esigente, in particolare quando si tratta di pneumatici, il Ventus S1 evo Z è stato equipaggiato con un materiale composito in aramide all’interno di una carcassa a doppio strato. In questo modo si evitano le deformazioni causate dal possibile sviluppo di calore durante l’uso prolungato. Le deformazioni porterebbero altrimenti a un aumento indesiderato della circonferenza di rotolamento e a una manovra meno precisa a elevate velocità. Le fibre in aramide sono estremamente resistenti al calore e sono caratterizzate da una forza molto elevata oltre a buone proprietà ammortizzanti e a un peso ridotto in relazione alle loro dimensioni. Il nuovo battistrada Hankook garantisce una maggiore stabilità grazie all’acciaio ad alta resistenza nelle aree della cintura e del tallone che, unitamente alle pareti rinforzate, garantisce stabilità sul rettilineo e precisione di sterzata, e una guida sportiva e dinamica,

Un altro aspetto fondamentale preso in considerazione durante lo sviluppo degli Ventus S1 evo Z è stata l’aderenza in diverse condizioni climatiche. La mescola del battistrada utilizzata è stata presa in prestito dalla ricerca e sviluppo di Hankook nel campo del motorsport. Per una interazione ottimale dei filler, del silicio e delle resine naturali, nella mescola è stata utilizzata l’ultima generazione di polimeri funzionali. Ciò assicura un livello di aderenza costante ed elevato in un’ampia gamma di applicazioni. La tecnologia della mescola usata nella produzione trae origine dallo sviluppo degli pneumatici racing di Hankook, mentre i lotti di materiale più piccoli vengono lavorati delicatamente lungo periodi di tempo sensibilmente più lunghi.

Come spesso accade per gli pneumatici particolarmente sportivi, gli Hankook Ventus S1 evo Z utilizzano una struttura del battistrada asimmetrica. La disposizione dei singoli tasselli del battistrada è stata appositamente sviluppata per garantire un’ottimale rigidità del tassello in varie condizioni di guida. Le tre principali scanalature di drenaggio posizionate nell’area interna del battistrada assicurano un drenaggio efficiente sul bagnato. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione all’area esterna del battistrada dello pneumatico, dove una parte ampia del battistrada deve rispondere ai requisiti di sterzata ad alte prestazioni e di guida laterale precisa, in particolare durante la guida molto sportiva sull’asciutto. Gli altri pneumatici per i modelli M GmbH sono già in fase di sviluppo presso Hankook.

Il nuovo Hankook Ventus S1 evo Z attualmente viene utilizzato come primo equipaggiamento dai principali produttori premium e al momento è disponibile in 15 misure da 19 a 21 pollici, con larghezze del battistrada tra 225 e 315 mm nelle serie da 30 a 45. Nel corso dell’anno, la gamma sarà completata da altre misure, con particolare attenzione all’alta gamma.