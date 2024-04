Hankook fa il pieno di mobilità elettrica

Al via la nuova campagna di comunicazione destinata a promuovere il brand iON di Hankook. La campagna, che durerà sei mesi, prevede, dal 15 marzo, banner statici sull’app di Be Charge e da aprile la personalizzazione di 100 colonnine di ricarica (divise tra 40 fast, fast+ e ultrafast; e 60 quick) sul territorio italiano. La brandizzazione delle colonnine elettriche è volta a far conoscere l’intera gamma degli pneumatici iON di Hankook e riporta una call to action al sito ufficiale di Hankook dove gli e-driver potranno richiedere maggiori informazioni. L’obiettivo è quello di offrire ulteriori soluzioni a chi possiede un veicolo elettrico.

Hankook continua a mostrare grande interesse per la transizione verso la mobilità elettrica, come dimostra lo sviluppo della nuova linea della famiglia di pneumatici iON, all’avanguardia per le generazioni attuali e future di veicoli elettrici. Il line-up corrente di pneumatici Hankook iON si compone di due pneumatici summer Hankook iON evo e iON ST AS, il pneumatico winter, Hankook iON i*cept, e il pneumatico all season, Hankook iON FlexClimate. Gli pneumatici iON beneficiano della nuova “iON Innovative Technology”. Si tratta di un sistema tecnologico che comprende quattro tecnologie chiave: i Sound Absorber (rumore), i Super Mileage (usura), i Perfect Grip (aderenza) e i Extreme Lightness (resistenza al rotolamento).

Gli pneumatici Hankook iON sono scelti per la ABB FIA Formula E WORLD CHAMPIONSHIP che il 13 e il 14 aprile arriverà sul circuito di Misano. In qualità di partner tecnico esclusivo e fornitore di pneumatici della Formula E, Hankook dimostra ancora una volta di essere pronta all’era della mobilità elettrica e di dirigersi verso un mondo sempre più sostenibile grazie alla mobilità.