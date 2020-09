Hankook inaugura la stagione con i nuovi pneumatici invernali

Hankook aggiorna la sua gamma di pneumatici UHP invernali con il nuovo Winter i*cept evo 3 per autoveicoli e Winter i*cept evo 3 X per SUV. Per la prima volta, con i nuovi pneumatici invernali di alta gamma, gli ingegneri sviluppatori dell’azienda hanno optato per una struttura direzionale del battistrada. Una caratteristica questa che non offre solamente un’eccellente aderenza sulla neve ma aiuta anche a ridurre efficacemente il rischio di aquaplaning.

Le innovazioni tecniche permettono agli pneumatici di adattarsi alle condizioni invernali, in particolare per quanto riguarda le mescole usate e la stessa struttura del battistrada. L’uso di resine naturali di pino garantisce la necessaria flessibilità a un ampio intervallo di temperature, impedisce l’indurimento e aiuta così a migliorare l’aderenza sulle strade invernali e umide, grazie alla maggiore elasticità della superficie di contatto dello pneumatico.

Aggiungendo anche la struttura direzionale del battistrada, l’aderenza sulla neve e sul bagnato viene ulteriormente ottimizzata. La particolare efficienza dello spostamento e del drenaggio dell’acqua (o del fango) mediante due scanalature principali per il drenaggio, il 20% più ampie nella struttura del battistrada a V, svolge un ruolo centrale nel ridurre ulteriormente il rischio di aquaplaning. Rispetto alla struttura del battistrada precedente, anche la distanza di frenata sul bagnato è stata ridotta del 7% e di ben il 10% sulle strade innevate.

Oltre alla mescola del battistrada ad alta aderenza, la disposizione ulteriormente ottimizzata delle lamelle 3D, unita alla struttura direzionale del battistrada, garantisce l’affidabilità della trazione e la stabilità di guida laterale sulle strade innevate. Le prestazioni in termini di trazione sulla neve sono supportate da un maggior numero di bordi dei tasselli del battistrada a forma di piccozza, che hanno un’efficace presa sulla neve.

La nuova serie Winter i*cept evo 3 è stata sviluppata appositamente per l’uso su veicoli potenti con una coppia elevata. La struttura della carcassa rinforzata assicura un’elevata stabilità di guida e il nucleo del tallone ad alta resistenza mantiene un posizionamento ottimizzato sul cerchione. In combinazione con l’ampia spalla dello pneumatico e con la struttura ottimizzata dei tasselli, assicura una risposta alla sterzata più precisa e una maggiore aderenza in curva, oltre a una manovrabilità ottimizzata anche sull’asciutto.

Per quanto riguarda il mercato, la struttura del battistrada Winter i*cept evo 3 per autoveicoli sarà disponibile in 50 misure da 17 a 21 pollici, con larghezza del battistrada da 195 a 295 mm e formati da 30 a 60 nelle categorie di velocità da H a W. La versione per SUV, Winter i*cept evo 3 X, attualmente è disponibile in 45 misure da17 a 22 pollici, con larghezza del battistrada da 215 a 315 mm e formati da 30 a 65 nelle categorie di velocità da H a W. Nel corso del prossimo anno, la gamma sarà ulteriormente allargata, con la sostituzione graduale del modello precedente.