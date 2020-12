Hankook: la Volkswagen ID.3 stabilisce un record con i Winter i*cept Evo 3

Hankook ha completato con successo l’“ID.3 Germany Tour” con i suoi pneumatici Winter i*cept evo 3 montati sulla Volkswagen ID.3. Il viaggio è iniziato lo scorso settembre a Oberstdorf, una delle principali località sciistiche tedesche e la località alberghiera più meridionale. L’organizzatore Rainer Zietlow e il suo copilota Dominic Brüner di CHALLENGE4 GmbH, un’agenzia specializzata nei progetti globali per veicoli, hanno trascorso 65 giorni in viaggio per ogni angolo di Germania al fine di testare le capacità sulla lunga distanza della Volkswagen id 3 e dell’infrastruttura di ricarica tedesca. Dopo 28.198 chilometri, hanno raggiunto la loro destinazione finale nella parte settentrionale di Sylt, l’isola più a nord del paese. Nonostante le limitazioni dovute al Covid-19, il team ha stabilito un nuovo record mondiale per il viaggio continuo più lungo attraverso un paese su un veicolo elettrico. Durante il percorso, hanno ricaricato il veicolo in 652 stazioni di ricarica rapida e hanno usato le nuove scatole a parete installate nelle varie concessionarie Volkswagen a cui hanno fatto visita.

“Vorremmo congratularci con Rainer Zietlow e con il suo team per il risultato ottenuto in questi momenti così difficili. Siamo lieti che il nostro nuovo pneumatico invernale i*cept evo 3 abbia partecipato a questo incredibile viaggio e che sia riuscito a offrire le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità di cui il team aveva bisogno per avere successo”, ha affermato Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe.

Durante l’intero viaggio, sul veicolo della campagna sono stati montati gli pneumatici invernali a prestazioni ultra elevate Winter i*cept evo 3, nella misura 215/55 R18 99V XL. La nuova terza generazione di Winter i*cept evo presenta per la prima volta una struttura direzionale del battistrada. Non solo offre un’eccellente sicurezza per l’aquaplaning, ma anche una buona aderenza sul bagnato e a basse temperature. Si tratta di una caratteristica particolarmente importante per le auto elettriche, dato che le coppie elevate vengono convertite quasi completamente in propulsione. Con i Winter i*cept evo 3 di Hankook, il team era ottimamente preparato per l’arrivo dell’inverno e per visitare ogni angolo della Germania. Il nuovo pneumatico invernale a prestazioni ultra-elevate è stato premiato come “Esemplare”, il voto più elevato previsto dal test indipendente sulle prestazioni realizzato dalla principale rivista automobilistica europea, Auto Bild.

“Le sollecitazioni sugli pneumatici per un veicolo elettrico come la sportiva Volkswagen ID.3, in particolare al suo massimo livello di prestazioni, è immenso”, spiega il pilota da record Rainer Zietlow. “Il nuovo pneumatico invernale Hankook ha garantito sempre l’aderenza necessaria durante l’intero viaggio, nonostante la spontanea coppia elevata sportiva, anche in condizioni meteo prevalentemente umide e bagnate. Ci ha permesso di avere sempre una grande fiducia nelle prestazioni del nostro veicolo”.