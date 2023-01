Hankook partner esclusivo per gli pneumatici del Lamborghini Super Trofeo

Hankook e il produttore italiano di auto sportive Lamborghini Squadra Corse hanno unito le proprie forze. A partire dalla stagione 2023, il produttore di pneumatici premium è partner tecnico ufficiale e fornitore esclusivo per gli pneumatici del Lamborghini Super Trofeo. La rinomata coppa internazionale monomarca comprende tre serie disputate in quattro continenti. Hankook ha sviluppato un nuovo pneumatico da corsa ad alte prestazioni in modo da soddisfare le diverse esigenze. Il Ventus Race è realizzato appositamente per l’auto da corsa Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo2 e la sua mescola media permette di offrire un livello di aderenza elevato nonché la massima uniformità in tutte le condizioni e su tutti i circuiti. Il nuovissimo pneumatico sarà utilizzato nel Lamborghini Super Trofeo Europa, Nord America e Asia. Hankook si occuperà anche del supporto tecnico in pista, mentre gli ingegneri e i meccanici Hankook saranno sul posto per assistere i piloti e le squadre.

Il più antico campionato Lamborghini è il Super Trofeo Europa che quest’anno vanta circuiti prestigiosi come Imola, Valencia, Spa-Francorchamps e il Nürburgring. Anche il programma del Lamborghini Super Trofeo Nord America prevede località rinomate. Piste come Watkins Glen e Indianapolis sono sufficienti per far battere il cuore a qualsiasi appassionato di corse automobilistiche. Dopo tre anni di pausa torna anche il Lamborghini Super Trofeo Asia con un calendario di sei weekend di gara, tra cui Fuji, Shanghai e The Bend Motorsport Park in Australia.

La Grand Final si svolgerà per la terza volta a Vallelunga il 18 e il 19 novembre. Tutti i concorrenti del Super Trofeo parteciperanno a questo confronto finale a circa 30 chilometri da Roma, dove si schiereranno in due sprint da 50 minuti per determinare il vincitore assoluto per il 2023. Il Lamborghini Grand Final non è soltanto l’evento sportivo clou del Super Trofeo, ma anche una manifestazione che negli ultimi anni ha richiamato spettatori e appassionati da tutto il mondo.