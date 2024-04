Hankook Tire Italia sponsor della prima Milano Hypermile Challenge

Hankook Tire Italia è sponsor della prima Milano Hypermile Challenge. La manifestazione, promossa e gestita da Tesla Owners Italia (TOI), un’associazione di possessori di Tesla, si è svolta venerdì 19 aprile a Milano. Durante l’evento, una Tesla Model 3 RWD equipaggiata con pneumatici ION evo ha completato un percorso di 609 km nel traffico milanese della Design Week senza effettuare alcuna ricarica della batteria dell’auto.

Questa partnership riflette l’impegno di Hankook nella promozione della sostenibilità ambientale e nell’adozione di tecnologie innovative per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo e nell’incoraggiare la transizione verso un futuro più sostenibile. La nuova linea della famiglia di pneumatici iON, beneficiano della nuova “iON Innovative Technology”, un sistema tecnologico che comprende quattro tecnologie chiave: i Sound Absorber (rumore), i Super Mileage (usura), i Perfect Grip (aderenza) e i Extreme Lightness (resistenza al rotolamento). La gamma iON si compone di due pneumatici summer Hankook iON evo e iON ST AS, il pneumatico winter, Hankook iON i*cept, e il pneumatico all season, Hankook iON FlexClimate.

Dalla stagione 9 Hankook è il partner tecnico e il fornitore esclusivo di pneumatici del Campionato mondiale ABB FIA Formula E. Sviluppato da zero, Hankook iON Race soddisfa le esigenze di sostenibilità della serie di corse globali completamente elettriche e del futuro della mobilità elettrica. Il 13 e 14 aprile Misano, sulla costa adriatica, ha ospitato per la prima volta un doppio appuntamento del Campionato mondiale ABB FIA Formula E.