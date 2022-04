Hankook Ventus S1 evo 3 per il primo equipaggiamento di BMW i4

Hankook si occuperà del primo equipaggiamento della BMW i4 Gran Coupé con i suoi pneumatici Ultra High Performance (UHP). Le misure comprendono pneumatici da 18 e 19 pollici. Inoltre sono disponibili pneumatici runflat da 19 pollici e per tutte le posizioni da 18 pollici. Lo pneumatico Ultra High Performance (UHP) Ventus S1 evo 3 è lo pneumatico che verrà montato sulla BMW i4.

“È particolarmente complesso calibrare uno pneumatico per l’utilizzo su un veicolo elettrico, come la BMW i4”, afferma Sanghoon Lee, presidente di Hankook Tire Europe. “Stiamo iniziando a raccogliere i frutti dell’ampliamento significativo della ricerca in questo settore avviato qualche anno fa. Sono molto felice di constatare che, con #bmwi4, rafforzeremo ulteriormente la nostra presenza nel settore dei veicoli elettrici sportivi”.

Il Ventus S1 evo 3 combina il fianco rafforzato a un cerchietto del tallone ad alta resistenza in modo da garantire un comportamento di guida sportivo e dinamico nonché precisione della sterzata. Inoltre, la carcassa particolarmente leggera in rayon e lo speciale materiale composito di fibra aramidica nella zona della cintura riducono parzialmente gli aumenti indesiderati della circonferenza di rotolamento anche a velocità molto elevate. Ciò si riflette positivamente anche sulla stabilità di guida e sulla precisione della sterzata. L’aderenza necessaria e un’eccellente prestazione di trazione e frenata sono garantite dalla speciale mescola del battistrada mediante l’utilizzo di resine naturali ad alte prestazioni.