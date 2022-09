Hankook Winter i*cept RS3: il nuovo pneumatico per le basse temperature

Spazi di frenata ridotti su strade innevate e tenuta migliorata su strade ghiacciate e bagnate: il nuovo Winter i*cept RS3 è il successore potenziato del pluripremiato Winter i*cept RS2. Grazie alle tecnologie più recenti, tutte le caratteristiche del nuovo modello superano il suo predecessore di successo per offrire livelli di sicurezza ancora maggiori nella vita di tutti i giorni.

Hankook Winter i*cept RS3 è disponibile sul mercato europeo in 71 dimensioni, da 14 a 17 pollici, comprese quattro opzioni con proprietà runflat di emergenza (HRS = Hankook Runflat System).

Le strade innevate possono rappresentare un problema sia per i conducenti che per gli pneumatici. Grazie ai nuovi micro bordi, gli sviluppatori hanno aumentato l’area delle spalle del Winter i*cept RS3 così da migliorare sia la trazione che l’aderenza laterale in curva sulla neve. Il nuovo battistrada a V rovesciata e le nuove lamelle 3D offrono prestazioni di frenata più stabili e spazi di frenata ridotti su strade innevate. Pertanto, rispetto allo pneumatico precedente, il winter i*cept RS3 offre spazi di frenata ridotti fino al 4% su manto stradale innevato. Anche la riduzione al minimo del movimento dei blocchi con l’uso di lamelle 3D a dente di sega ha contribuito significativamente al miglioramento dell’aderenza e delle prestazioni di frenata.

Per una maggiore sicurezza su strada ghiacciata, gli sviluppatori hanno migliorato anche la rigidità del battistrada del Winter i*cept RS3. Verifiche interne hanno dimostrato che i tasselli del battistrada sono più rigidi dell’1% in orizzontale e del 3% in verticale rispetto al Winter i*cept RS2. I conducenti beneficiano quindi di un’aderenza significativamente maggiore anche sul ghiaccio.

Tecnologie di aquaplaning avanzate

Il Winter i*cept RS3 utilizza varie tecnologie per ottenere una fuoriuscita efficace dell’acqua dagli #pneumatici che a sua volta determina un elevato grado di stabilità di guida persino su strade bagnate, fangose o melmose. Oltre alle ampie scanalature del battistrada a forma di V, anche i singoli tasselli sulla superficie sono intersecati da piccole scanalature. Ciò consente all’acqua di defluire rapidamente riducendo notevolmente il rischio di aquaplaning. Anche il nuovo disegno del battistrada a W che lo riveste è determinante in questo senso e offre un migliore controllo delle sterzate sotto la pioggia.

Con la nuova generazione di “Aqua Pine Compound”, gli sviluppatori sono riusciti a ridurre gli spazi di frenata sul bagnato. Normalmente, l’uso di mescole del battistrada composte interamente da silice va a scapito del chilometraggio degli #pneumatici. Tuttavia, la nuova combinazione di materiali a base di resine naturali supera questo compromesso ottenendo una riduzione dell’abrasione e un aumento dell’efficienza frenante. Il Winter i*cept RS3 consente spazi di frenata ridotti fino al 7% su strade bagnate e offre al contempo fino al 10% in più di chilometraggio rispetto al suo collaudato predecessore. La nuova combinazione di materiali fornisce anche una migliore connessione tra lo pneumatico e la strada, riducendo così lo slittamento e aumentando il chilometraggio.

Riconoscimenti molteplici per i suoi predecessori

Il nuovo Winter i*cept RS3 è stato sviluppato per avere una versione migliorata del suo predecessore Winter i*cept RS2 che ha ricevuto come valutazione “altamente raccomandato” nel test degli #pneumatici invernali auto Zeitung 2020. Nello stesso anno, il Winter i*cept RS2 ha ricevuto anche il punteggio più alto da auto Express (Gran Bretagna) e ADAC per le sue eccellenti caratteristiche di tenuta, forte trazione ed eccellenti proprietà sia sull’asciutto che sul bagnato.