Harley-Davidson promuove il lifestyle attraverso i pop up store

Harley-Davidson segna una nuova ed esclusiva tappa nel suo percorso grazie ai pop up store aperti in Italia e Portogallo. Il leggendario brand americano non crea infatti soltanto potenti e iconiche moto, ma è anche sinonimo di un vero e proprio stile di vita all’insegna della libertà e dell’avventura.

I negozi, che espongono abbigliamento firmato Harley-Davidson, si trovano in luoghi selezionati all’interno della regione SPI (Italia, Spagna e Portogallo). La prima apertura è stata a Cortina D’Ampezzo, perla delle Dolomiti, che ospiterà i Giochi Olimpici del 2026. In stagione ha aperto a Lazise il secondo pop-up store, sulle bellissime sponde del Lago di Garda, e a luglio ne è stato aperto uno anche in Portogallo, nella stupenda isola di Madeira.

Solo pochi giorni fa, lunedì 1 agosto, ha aperto un nuovo pop-up nella città eterna, Roma. Qui l’eredità storica e l’ambiente cosmopolita creano il mix perfetto per un pop up store. Poi Venezia, vicino al ponte di Rialto.

Harley-Davidson amplia i propri orizzonti dando ad appassionati e a nuovi clienti la possibilità di esprimere sé stessi e la propria attitudine, indossando la leggenda.

“L’Italia è la patria della moda e proprio per questo vogliamo in futuro rappresentare questo lato del brand in chiave più lifestyle”, ha dichiarato Francesco Vanni, Managing Director Italia, Spagna e Portogallo di Harley-Davidson®. “Questo perché Harley-Davidson non offre soltanto abbigliamento tecnico ma anzi, propone diverse collezioni adatte a un pubblico vasto ed eterogeneo“.

Gli store sono i primi di una serie di pop up che nasceranno nella regione SPI (Spagna, Portogallo, Italia). I Pop up store saranno dunque boutique di abbigliamento in chiave fashion e lifestyle, così che anche chi non possiede ancora una Harley-Davidson potrà vivere l’esperienza di indossare il mito americano.