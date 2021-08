Havaianas e BAPE: un’esclusiva collaborazione

Havaianas ha annunciato un’esclusiva collezione progettata in collaborazione con il leggendario marchio di streetwear A BATHING APE (BAPE). La collezione comprende due modelli di Havaianas: le Tradi Zori, una moderna flip-flop che si ispira agli zori, i tradizionali sandali giapponesi, e le Top, silhoutte preferita di tutti i tempi. Entrambi i modelli sono stati reinterpretati con l’iconica stampa camouflage di BAPE, trasformando le flip-flop in un vero e proprio cult. Le Tradi Zori sono disponibili nelle colorazioni bianco e grigio acciaio, mentre le TOP in tre colori: rosa, navy e verde.

La collaborazione sarà lanciata sullo store del sito Havaianas e nei negozi selezionati in 3 drop: il primo sarà quello del modello Tradi Zori il 2 agosto 2021, successivamente, il 9 agosto, verranno lanciate le Top nella colorazione Verde Amazzonia e, per finire, il 16 agosto 2021 verranno rilasciate le colorazioni Rosa e Turchese.

BAPE commenta così il progetto: “Con il classico camouflage BAPE — l’ABC camo — vogliamo diffondere la cultura streetwear giapponese nel mondo. Basandoci sulla nostra idea “APES TOGETHER STRONG” siamo felici di unire le forze con Havaianas e mescolare il nostro ABC Camo con le loro iconiche flip-flop, creando così la migliore collaborazione estiva”.

“Havaianas e BAPE hanno molto in comune, sono entrambi presenti sulle strade, versatili da indossare e sono così diffusi che tutti li riconoscono immediatamente. Alcune persone collegano il concetto di Streetwear solo alle scarpe chiuse, specialmente le sneakers, ma noi vogliamo cambiare questa idea. Lo streetwear è caratterizzato da autenticità e comfort e questa collaborazione dimostra che possiamo portare questi attributi a un altro livello” – così Fernanda Romano, Chief Marketing Officer, Alpargatas