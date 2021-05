Havaianas lancia una nuova linea in collaborazione con Fortnite

Havaianas annuncia una collezione senza precedenti sviluppata per atleti di tutti i livelli nell’universo di gioco di Fortnite e nell’esclusiva Havaianas Summer Island.

Per rendere le esperienze dei fan ancora più coinvolgenti, Havaianas ora avrà la sua mappa all’interno di Fortnite: l’isola estiva di Havaianas, creata da Agência Cheil. La mappa, a cui possono accedere giocatori di tutto il mondo, è stata sviluppata da Alan ‘Shinohara’ Garcia e da Mateus ‘Derponce’ Yoshitani, già famosi per le loro produzioni iconiche e iniziative smart nel gioco.

Come iniziativa globale, l’annuncio della partnership e dell’Isola estiva di Havaianas all’interno di Fortnite è avvenuto simultaneamente in diversi paesi, quali: Stati Uniti, Australia, Portogallo, Germania e, naturalmente, Brasile. “Volevamo portare un’esperienza totalmente unica e differenziata nell’universo di Fortnite, ed entrare nel gioco per portare nuove narrazioni alla caccia al tesoro e aggiungere un po’ del DNA di Havaianas è stata una mossa molto intelligente. Sia i professionisti che i fan dell’universo di gioco usano già Havaianas quotidianamente, e ora possiamo entrare nel loro mondo e prendere parte attivamente alle entusiasmanti sfide che Fortnite porta loro, anche con alcune sorprese. Solo i giocatori capiranno appieno”, spiega Fefa Romano, CMO di Alpargatas.

Havaianas vs. Fortnite

Con il suo sistema di raffreddamento tradizionale, la nuova linea di infradito Havaianas vs Fortnite porta gli elementi del gioco in una nuova grafica incredibile. Inoltre, per servire tutti i gusti e le taglie, la collezione spazia dalle taglie 35/36 alla 45/46, con tre incredibili stampe.

Nelle stampe, Havaianas ha portato gli elementi più iconici del gioco come l’Unicorn Llama Pickaxe, che si è persino trasformato in un giocattolo nel mondo reale ed è una delle risorse più famose del gioco; e il Battle Bus, un mezzo di trasporto che ogni giocatore deve utilizzare all’inizio delle partite e che li porta nell’arena di Fortnite.

Con una strategia di comunicazione ideata da Cheil Gaming, business unit di Cheil Brasil dedicata all’industria dei giochi, il progetto per la campagna di lancio globale della collezione Havaianas vs. Fortnite mira a rafforzare in modo naturale il legame tra il brand e la gamer audience per entrambe le parti. “Ci siamo chiesti come coniugare un brand outdoor e divertente con un ambiente di mercato che lavora con codici, ambientazioni indoor e parla di competitività. La risposta è stata proprio quella di evidenziare le differenze tra questi due universi al momento del gioco con un ragionamento valido per entrambi”, spiega Douglas Santos, capo di Cheil Gaming.

L’elaborazione dell’idea era tutta basata sul fatto che durante il gioco, i piedi dei giocatori sono l’unica parte del loro corpo che non si sforza di completare le sfide, il che consente loro di indossare qualcosa di comodo come un bel paio di Havaianas.