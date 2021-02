Havaianas presenta la collezione dedicata al Capodanno cinese

Il Capodanno cinese è celebrato da oltre il 20% della popolazione mondiale. È la festa più importante in Cina e per tutti i cinesi in ogni angolo del pianeta.

È noto anche come Festival della primavera perché, nonostante si svolga nei mesi invernali, segna la fine dei giorni più freddi. Si dà il benvenuto a un periodo tanto atteso e a ciò che esso porta con sé: gli inizi promettenti, i semi piantati e i frutti raccolti, i nuovi progetti.

Anche per Havaianas l’arrivo della primavera è molto importante: le giornate di sole aumentano e il clima comincia a farsi più mite, aspetti amati dal brand brasiliano di flip-flop. Ecco perché quest’anno Havaianas ha creato 2 paia dedicate a questa festa speciale, le Havaianas Chinese New Year.

Caratterizzate dalla stampa di due simboli rilevanti della festa, i fuochi d’artificio e l’animale dello zodiaco di quest’anno, il bufalo, questo modello è disponibile nella versione Top e in quella Slim, ed è arricchito da loghi metallici.