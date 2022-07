Havaianas presenta la linea “Iridescent”

Havaianas ha 60 anni di esperienza nella creazione di calzature disponibili in diversi modelli, che assicurano un comfort eccellente e una ottima vestibilità.

La linea Iridescent di Havaianas, rappresenta la capacità del marchio di proporre un design sempre attuale, senza rinunciare ai vantaggi che ha sempre contraddistinto questo brand.

Le Slim Iridescent presentano la stessa elegante forma dei popolari modelli Slim, ma sono diverse da qualsiasi altra infradito. La stampa di un vortice metallizzato in tonalità fantasiose dà vita a una suola unica, accompagnata da eleganti fascette sottili di colori metallizzati e abbinati.

La forma delle Slim e un innovativo mix di colori si uniscono nuovamente per dare vita alle Slim Gradient Sunset. Questo modello è più semplice, con una graduale sfumatura cromatica lungo tutta la suola, visibile sia dalla parte esterna che da quella superiore. Anche le fascette presentano un effetto dégradé, con colori complementari, caratterizzato da una leggera lucentezza. Le Slim Gradient Sunset sono il tocco chic per qualsiasi outfit per il giorno o per la sera.

Le Top Verano riprendono il motivo artistico delle Slim Iridescent e lo applicano all’iconica gamma Top. Caratterizzate dalla classica forma ultra-confortevole del modello Top, sono disponibili in tre colori differenti. Ogni paio presenta una fascetta olografica iridescente in contrasto con la suola, con un mix di colori fantastici, che creano un look moderno unico. Questa variante rispecchia davvero il modello Top per stile, comfort e versatilità.