Head e Porsche: una limitited edition da indossare sulle piste da sci

HEAD e PORSCHE, lanciano la loro prima collezione di prodotti per lo sci. Dall’abbigliamento alle attrezzature, per performare sulla neve con stile. Le due aziende si sono unite per una partnership unica, con un risultato che rappresenta perfettamente il connubio tra potenza, velocità ed eleganza. Un’affinità elettiva che è il risultato di una stretta collaborazione tra gli esperti dei due marchi e il due volte medaglia d’oro olimpica e Porsche Brand Ambassador, Aksel Lund Svindal, che insieme hanno dato vita ad una linea di grande impatto, non solo nel design, ma anche nei contenuti tecnici, creati appositamente per esaltare le prestazioni.

HEAD ha collaborato con gli ingegneri leader di PORSCHE per sviluppare nuovi sci che rappresentano il cuore pulsante della partnership. I due nuovi modelli sono ispirati agli sci da gara e vengono caratterizzati da un design unico che offre a chi li indossa una sensazione senza pari: PORSCHE SERIE 7 uno sci con derivazione racing, capace di riportare sulla neve le emozioni di guida di una Porsche. Sono dotati infatti, dell’innovativa tecnologia EMC, studiata per ridurre le vibrazioni e aumentare la stabilità. Il modello è ideale per chi ama uno sci performante da utilizzare su piste battute, mentre il PORSCHE SERIE 8 è più versatile, offre massima potenza, comfort e dettagli di lusso. Gli appassionati potranno dare gas e sciare senza pensieri grazie a questo sci. I due modelli sono caratterizzati da un’anima in legno massello e realizzati con fibra di carbonio e strati di Titanal. Entrambi i modelli sono presentati con il nuovissimo attacco Protector, il quale attraverso la tecnologia FULL HEEL RELEASE (FHR) ha un rilascio a 180° (lateralmente e verticalmente) con riduzione dei valori di rilascio nelle cadute di torsione avanti e indietro, riducendo del 50% il rischio di rottura del crociato anteriore.

Grazie al supporto della rinomata attenzione ai dettagli del marchio PORSCHE, HEAD ha creato il PORSCHE CARBON POLE, un bastoncino dal design ergonomico e leggero. La sua costruzione in carbonio ad alta tecnologia offre un peso ridotto senza sacrificarne la durata o la resistenza, inoltre l’impugnatura ergonomica in gomma e la cinghia con il velcro si adattano perfettamente ai guanti. Il design aerodinamico e la punta in metallo, infine, forniscono aderenza su ogni tipo di neve.

Presente nella Limited Edition anche la PORSCHE SKI BAG, una borsa elegante e alla moda realizzata in materiale resistente, che si adatta a un paio di sci fino a 180cm di lunghezza. La borsa può essere portata a tracolla o a mano, mentre le cinghie di compressione mantengono la borsa compatta.

Da questa collaborazione nasce anche il casco, un vero top player in fatto di estetica, sicurezza e comfort: PORSCHE RADAR 5K PHOTO MIPS, con visiera integrata che consente di indossare occhiali correttivi o da sole in totale protezione. Garantisce inoltre, un ampio campo visivo e al contempo protezione da vento e neve. Il visore a doppia lente presenta la nuova tecnologia 5k che si adatta automaticamente alle diverse condizioni di luce. Il sistema Sphere Fit assicura la calzata perfetta e i ganci Fidlock magnetici permettono di allacciare il casco in maniera rapida e sicura.

Due brand leader della velocità hanno pensato anche a capi d’abbigliamento con un design sofisticato, sportivo e senza tempo: i pantaloni PORSCHE SKI PANTS MEN, che assicurano massimo comfort sulle piste e PORSCHE SKI JACKET MEN, la giacca con cappuccio staccabile, ideale per una grande libertà di movimento e versatile, grazie all’orlo regolabile con cordoncino elastico.