Hearthstone, Anno della Fenice: dettagli sull’espansione Ceneri delle Terre Estreme e sul Cacciatore di Demoni

L’Anno della Fenice partirà su Hearthstone il 7 aprile, portando con sé dei cambiamenti monumentali all’acclamato gioco di carte digitale di Blizzard. Questa nuova era fiammante comincerà con l’introduzione del Cacciatore di Demoni, la prima nuova classe aggiunta su Hearthstone dalla pubblicazione del gioco. Tutti i giocatori otterranno gratis la classe Cacciatore di Demoni e il corrispondente eroe Illidan Grantempesta, oltre a 30 carte di questa classe create su misura, e potranno mettersi immediatamente in azione con un mazzo preimpostato. In concomitanza con questo grande debutto ci sarà Ceneri delle Terre Esterne™, la prima espansione dell’Anno della Fenice, che porterà i giocatori oltre il Portale Oscuro nel reame distrutto dalla guerra che è stato teatro di World of Warcraft®: The Burning Crusade® nel 2007. Inoltre, in Hearthstone verrà aggiunta una sbalorditiva quantità di funzioni, aggiornamenti ed eventi in gioco, tra cui notevoli aggiunte alla modalità Battaglia.

“Siamo entusiasti di iniziare l’Anno della Fenice introducendo la nuova classe di Hearthstone insieme all’epica espansione Ceneri delle Terre Esterne”, ha affermato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. “Il Cacciatore di Demoni è qualcosa di iconico in Warcraft® e questa classe è perfetta per Hearthstone. Pensando a ciò che sta per arrivare ad aprile e a tutto quello che abbiamo programmato per il 2020, questo sarà il miglior anno di sempre per i giocatori di Hearthstone”.

Ecco il Cacciatore di Demoni

Il temibile Cacciatore di Demoni, la prima nuova classe di Hearthstone, è in arrivo gratis per tutti i giocatori che completeranno il Prologo del Cacciatore di Demoni, che racconterà le origini dell’iconico eroe di Warcraft (e primo Cacciatore di Demoni) Illidan Grantempesta. Tutti i giocatori di Hearthstone potranno affrontare la campagna del prologo a partire dal 2 aprile. Completando il prologo, i giocatori avranno anche accesso a 30 carte della classe Cacciatore di Demoni e a un utile mazzo introduttivo preimpostato del Cacciatore di Demoni contenente queste carte.

Il Cacciatore di Demoni e le nuove carte di questa classe arriveranno su Hearthstone il 7 aprile assieme alla pubblicazione di Ceneri delle Terre Esterne, la prima espansione dell’anno.

Espansione Ceneri delle Terre Esterne

Ceneri delle Terre Esterne porta Hearthstone oltre il Portale Oscuro nel mondo infranto e distrutto dalla guerra che è stato teatro nel 2007 di World of Warcraft: The Burning Crusade. Illidan Grantempesta, il primo Cacciatore di Demoni, si è autoproclamato Signore delle Terre Esterne. Assieme agli Illidari, forze d’élite composte da Cacciatori di Demoni e dai loro schiavi e alleati, Illidan si erge come ultimo baluardo di speranza contro la temibile Legione Arrugginita.

In arrivo il 7 aprile, Ceneri delle Terre Esterne introduce 135 carte collezionabili che mirano a scuotere Hearthstone con nuove meccaniche. A partire dal 17 marzo, i giocatori potranno preacquistare il Mega Pacchetto di Ceneri delle Terre Esterne al costo di 79,99 €. Il Mega Pacchetto include 90 buste di Ceneri delle Terre Esterne, una carta Leggendaria Dorata casuale di Ceneri delle Terre Esterne, l’eroe Sciamano Dama Vashj, il dorso delle carte Intreccio di Serpenti, quattro ammissioni all’Arena e i bonus de La Discesa dei Draghi per la modalità Battaglia, che verranno potenziati al Pass Locanda* con la pubblicazione di Ceneri delle Terre Esterne. Al costo di 49,99 €, i giocatori potranno acquistare il Pacchetto di Preacquisto, che include 55 buste di Ceneri delle Terre Esterne, una carta Leggendaria Dorata casuale di Ceneri delle Terre Esterne e il dorso delle carte Intreccio di Serpenti. È possibile acquistare ognuno dei pacchetti una volta per account.

Aggiornamenti dell’Anno della Fenice

L’Anno della Fenice sarà un anno esplosivo per Hearthstone e stiamo lavorando a ulteriori espansioni, funzioni, aggiornamenti ed eventi di gioco. Ecco un primo sguardo su ciò che i giocatori possono aspettarsi per il futuro:

Rinnovamento della modalità Classificata – Quest’anno apporteremo dei miglioramenti sostanziali alla modalità Classificata, tra cui un rifacimento del matchmaking e un divertente sistema di progressione carico di fantastiche ricompense.

Esperienza per giocatori nuovi e veterani – I nuovi giocatori che progrediranno nei gradi iniziali, così come quelli che tornano a giocare a Hearthstone dopo un periodo di assenza, riceveranno un mazzo competitivo gratuito di una classe di loro scelta†. In aggiunta, potranno giocare alcune nuove missioni per giocatore singolo per rimettersi in carreggiata.

Aggiornamenti alla Battaglia – La Battaglia di Hearthstone continua a evolversi con l’Anno della Fenice, a partire dall’aggiunta di Illidan tra gli eroi disponibili prima di Ceneri delle Terre Esterne.

…e molto altro! Ci saranno tante altre novità nell’Anno della Fenice, tra cui nuove carte che entreranno a far parte delle Vecchie Glorie, significativi aggiornamenti alla classe Sacerdote e una raffica continua di nuovi contenuti, come eventi di gioco, avventure per giocatore singolo gratuite e molto altro!

Hearthstone

Con oltre 100 milioni di giocatori in tutto il mondo, Hearthstone è l’acclamato gioco di carte digitale free to play di Blizzard Entertainment, progettato per i novizi come per i veterani del genere. I giocatori possono scegliere tra dieci potenti classi di eroi e personalizzare i propri mazzi con servitori, Magie e Armi ispirati all’universo di Warcraft®. Con una gran varietà di modalità di gioco che vanno dagli epici duelli faccia a faccia alle avventure solitarie basate su una storia, Hearthstone offre un’esperienza elettrizzante e gratificante, ricca di strategia, personalità e divertimento. Hearthstone è disponibile in tutto il mondo per PC Windows e Mac, tablet Windows, iOS e Android, e smartphone iOS e Android.

