Helbiz alla presentazione del primo battello elettrico a Lugano

Helbiz, leader globale nella micromobilità e il primo nel suo settore ad essere quotato al Nasdaq, ha partecipato ieri alla cerimonia di presentazione del primo battello elettrico in Svizzera, l’MNE Ceresio 1931.

L’evento fa parte del Progetto 20-35 che prevede, entro il 2035, la conversione di tutti i battelli della flotta della Società Navigazione del Lago di Lugano da propulsione a combustibile fossile in elettrico. Ieri è stato pertanto inaugurato il primo battello di linea full-electric svizzero, con il primo significativo abbattimento delle emissioni di Co2 legate alla navigazione sul lago.

I valori promossi dalla società elvetica riflettono quindi appieno la filosofia aziendale di Helbiz: sostenibilità ambientale, sicurezza, tecnologia sempre all’avanguardia e innovazione.

Helbiz è stata presente a Lugano con i propri mezzi, per formare tutti i presenti alla manifestazione all’esperienza dello sharing e testare la facilità di utilizzo delle sue stazioni di ricarica. Infatti, per la prima volta, a Lugano viene presentata la Helbiz E-Station, ossia una piattaforma smart per il noleggio, il rilascio e la ricarica del mezzo. Può essere posizionata nei punti strategici della città a discrezione dell’amministrazione, sia aziendale che comunale, al fine di migliorare i flussi di circolazione.