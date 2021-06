Helbiz: corse gratuite per i maturandi

Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità prosegue nel suo impegno sociale. Accompagnerà, infatti i maturandi italiani, offrendo corse gratuite ad ogni studente che si recherà a scuola per sostenere gli esami di maturità.

Questa iniziativa consolida l’impegno sociale di Helbiz, che già in occasione della campagna vaccinale aveva messo a disposizione corse gratuite per tutti coloro chiamati a vaccinarsi, ottenendo un enorme riscontro da parte di tutti i cittadini (sono state effettuate oltre 10mila corse), portando l’azienda a consolidare tale impegno con 100.000 corse totali a disposizione. Ed ora, in occasione della maturità, con questa iniziativa speciale ed unica nel suo genere, Helbiz vuole continuare a sostenere sia i cittadini, sia il trasporto pubblico e anche quello privato garantendo la migliore mobilità sostenibile e green nelle città, in piena sicurezza.

Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare la app di Helbiz. Questa iniziativa è valida in tutte le 18 città italiane dove il servizio Helbiz di sharing è attivo, quali ad esempio Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Pescara, Modena, Bari, Verona, Cesena, Ferrara e molte altre.