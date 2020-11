Helbiz: da oggi monopattini e bici “aspettano” gli utenti

Due nuove funzioni per prenotare i mezzi in anticipo e conservare il noleggio anche durante le brevi soste. Helbiz, società americana fondata dall’italiano Salvatore Palella con l’obiettivo di risolvere il problema dell’ultimo miglio, introduce le opzioni Prenotazione e Pausa per i suoi popolari mezzi in sharing: da oggi, in pratica, gli iscritti alla piattaforma della società americana possono prenotare in anticipo via app il monopattino o la bici elettrica più vicini per avere la certezza di trovarli una volta raggiunto l’hotspot.

La prenotazione, che ha una durata massima di 30 minuti, consente anche di mantenere il noleggio quando ci si allontana momentaneamente dal mezzo per fare una commissione, una breve sosta, o ancora per salutare un amico o per tornare a casa a recuperare ciò che si è dimenticato.

Le funzioni Prenotazione e Pausa sono già disponibili all’interno dell’ultima versione aggiornata dell’app Helbiz, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. L’applicazione, lo ricordiamo, consente di localizzare il mezzo più vicino e di sbloccarlo mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. Il costo per il noleggio di un monopattino in Italia è di 1€ per lo sblocco più il costo della corsa che varia da 0.15 a 0.20€ / min a seconda della città. Mentre per le bici elettriche il costo è di 0.25€ per lo sblocco + 0.10€/ min. Questi ultimi saranno anche i costi addebitati usufruendo dell’opzione Prenotazione o Pausa.