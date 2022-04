Helbiz Kitchen annuncia una partnership con Beyond Meat

Helbiz Kitchen, annuncia la sua collaborazione con Beyond Meat, leader nella carne di origine vegetale. La partnership prevede l’introduzione nei menu di Helbiz Kitchen dei loro prodotti deliziosi, nutrienti e sostenibili a base vegetale.

Beyond Meat è un’azienda statunitense che produce sostituti per la carne e prodotti a base di materie prime di origine vegetale. Dalla sua fondazione nel 2009, è ben presto diventata uno dei marchi di riferimento per vegetariani e vegani; inoltre, il suo hamburger vegetale ha ridotto notevolmente l’impatto sull’ambiente.

Grazie alla nuova partnership, tutti i menu di Helbiz Kitchen includeranno i prodotti di origine proteica Beyond Meat: hamburger, carne macinata, salsicce e polpette vegetali, ampliando la già diversificata offerta alimentare proposta da Helbiz Kitchen. Helbiz conferma così il proprio impegno verso una filiera alimentare controllata e sempre più sostenibile, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti prodotti innovativi e di altissima qualità.

“Questa collaborazione con Beyon Meat riflette la visione condivisa di entrambe le nostre aziende verso un futuro sempre più sostenibile – ha affermato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen. Grazie a queste nuove opzioni green e alle consegne effettuate con veicoli elettrici targati Helbiz, aiuteremo a offrire a tutti i nostri clienti la varietà di scelta di cui sono alla ricerca. Che si tratti di cibo, del metodo di consegna o dell’obiettivo più ampio della micromobilità Helbiz, ci impegneremo a fare tutto il possibile per raggiungere la nostra mission aziendale”.

I nuovi prodotti Beyon Meat saranno disponibili a Milano nelle prossime settimane e saranno inclusi nei menu di tutte le sedi Helbiz Kitchen che l’azienda ha in programma di aprire in tutto il mondo. Le ordinazioni sono attive per 12 ore al giorno, dalle 11:00 alle 23:00, 7 giorni su 7, attraverso l’app Helbiz.